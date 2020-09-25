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Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года

Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года

Гороскоп на грядущую неделю поможет вам узнать, какова будет энергетика звезд. Астрологи дали важные советы всем Знакам Зодиака и рассказали, как преодолеть трудности и стать успешнее, пока один осенний месяц сменяется другим.


Астрологи советуют всем нам договориться с внутренними демонами, обретя гармонию с собой. Сейчас очень важно делать то, что нравится, чтобы получать удовольствие от жизни и наслаждаться этим временем сполна. Эта неделя обещает быть довольно благоприятной для большинства из нас.

Овен


Самой главной сферой жизни для людей этого Знака станет любовь. На стыке сентября и октября можно смело заводить новые знакомства, начинать новые отношения, либо переводить на новый уровень уже существующие. Полезными станут признания в любви, знакомство с родителями второй половинки, совместные дела, переезды и шопинг.

Энергия звезд и планет поможет Овнам избавиться от барьеров в сознании, которые мешают достигать целей. Нужно быть смелыми, целеустремленными и готовыми к любым поворотам. На работе и в бизнесе можно не ждать стабильности, но это не значит, что все складывается неблагоприятно. Наоборот, сейчас то самое время, когда можно вырвать победу из рук конкурентов и стать успешнее.


Телец


Тельцам придется рассчитывать только на себя. Особенно это касается 28 и 29 сентября, а также 4 октября. В эти неблагоприятные дни может происходить много важных вещей. Астрологи рекомендуют Тельцам самим пройти через препятствия, чтобы стать сильнее, научиться чему-то новому и повысить свой авторитет для коллег, начальства, друзей и близких.

В будние дни Тельцам пригодится позитивное мышление. Оно поможет притягивать желаемое и быстрее достигать поставленных задач. К позитивным людям потянутся не только деньги, но и другие люди. Это значит, что к добрым, ярким и веселым Тельцам успех придет в том числе и через знакомства и связи. Эксперты советуют действовать по намеченному плану и не рисковать.

Близнецы



Близнецам стоит обратить внимание на деструктивные истины, которые нам порой внушают окружающие люди. Это опасный путь, и он заведет в тупик. Нужно идти своей дорогой, здраво оценивать окружающий мир и поступать так, как говорит сердце, а не случайный советчик. Звезды многократно усилят интуицию представителей данного Знака.

В начале октября Близнецам необходимо тщательнее следить за здоровьем. Многочисленные проблемы и мелкие неурядицы могут выбить из колеи, нарушить внутренний баланс и гармонию. Астрологи советуют как можно меньше нервничать. Для этого необходимо чаще заниматься спортом и вести активный образ жизни.

Рак


Самыми благоприятными днями недели для Раков станут 2, 3 и 4 октября. В эти дни ночные светила будут в гармонии и помогут представителям данного Знака быстрее достичь состояния потока. Это значит, что выполнять любую работу будет проще, особенно если речь идет о креативе и творчестве. Также Раки получат большой запас сил и энергии, что поможет им преодолевать любые трудности.

В начале недели при появлении проблем можно смело обращаться за помощью к друзьям, родственникам или коллегам. Не нужно уходить в себя и отгораживаться от всех вокруг, даже если очень сильно захочется это сделать. Из окружения Ракам предстоит черпать позитивную энергетику, а замкнутость лишит их этого источника идей и возможностей.

Лев


Известно, что распорядок дня влияет на биополе и настроение человека. В период с 28 сентября по 4 октября эксперты сайта dailyhoro.ru советуют Львам наладить режим, начать заниматься физическими упражнениями, больше двигаться в целом. Этот период идеально подходит для выработки новых полезных привычек или исцеления от вредных.


Звезды на стороне Львов, поэтому можно рассчитывать на удачу в любой из сфер. Больше всего повезет тем, кто работает с людьми, вынужден много общаться. Вторую половину недели можно посвятить обучению и получению нового опыта. Всем, кто находится в поиске работы, необходимо активнее посещать собеседования.

Дева


Для Дев начинается очень динамичное время, в которое стоит сосредоточиться на самом важном. Не нужно пытаться усидеть на двух стульях и угнаться за двумя зайцами. Пора выбрать одно приоритетное направление. Если жить в динамичном ритме и следовать многозадачности, можно очень быстро израсходовать энергию и силы, потерять контроль над ситуацией.

В трудные дни пригодятся медитации для расслабления. Нужно находить время для отдыха в самый разгар рабочего дня. В выходные полезно будет сменить обстановку, навестить родителей или дальних родственников. Успокоить нервы и расслабиться поможет шопинг, обновление гардероба или любимое хобби.

Весы


Весам необходимо провести эту неделю в состоянии легкости и оптимизма. Нельзя зацикливаться на прошлом, обидах и уж тем более нельзя мстить, таить злобу. Специальные практики и талисманы помогут Весам прощать себя и других. Астрологи считают, что для людей этого Знака умение прощать и находить компромиссы является приоритетным.

Неделя будет важной и для карьерных успехов Весов. Вполне возможно, что этим людям удастся продвинуться по службе и доказать, что они достойны повышения зарплаты. Необходимо брать на себя ответственность не только за победы, но и за поражения. К концу недели силы могут закончиться, поэтому Весам рекомендуется больше отдыхать по вечерам и меньше фокусироваться на негативе.


Скорпион


Первый день недели будет довольно неблагоприятным и опасным. То же самое касается субботы. В эти два дня лучше пользоваться сильными заговорами на удачу. Они помогут Скорпионам не пасть духом и остаться на плаву в любой сфере.

Общение с родственниками на этой неделе будет очень важным для будущего. Необходимо поддерживать связь с друзьями и оставаться в окружении приятных людей. В трудных ситуациях можно просить их о помощи. Астрологи советуют избегать семейных конфликтов, особенно на выходных. Скорпионам нужно научиться сглаживать острые углы.

Стрелец


Стрельцам необходимо найти свой источник энергии и положительных эмоций. Будет очень сложно сохранять работоспособность и хорошее настроение на протяжении всех семи дней. Благоприятен отдых. Учитывая, что у людей этого Знака талант к смене обстановки, проблем с идеями возникнуть не должно.

Первая половина недели отлично подходит для творчества, интеллектуальной работы, обретения новых знаний, изучения иностранных языков. Астрологи советуют не отправляться в дальние поездки на этой неделе. С 1 по 4 октября возможны приятные встречи и знакомства. Во второй половине недели за помощью могут обратиться родственники.

Козерог



Астрологи обращают особое внимание на сферу любви и отношений. Если Козерог встречается или живет под одной крышей с представителем ревнивого Знака Зодиака, то лучше не провоцировать такого человека на подобные чувства. Наоборот, нужно быть лояльными, открытыми и готовыми к диалогу.

Это будет хорошее время для расширения кругозора. Одиноким Козерогам не помешает завести новые знакомства. Что касается работы, то в этой сфере удачными будут любые новые начинания. С первого дня недели стоит проявлять больше инициативы, демонстрировать уверенность и оптимизм. Коллеги и начальство оценят это по достоинству.

Водолей


Финансовая сфера для Водолеев станет самой важной на этой неделе. Звезды и планеты будут не всегда в хорошем настроении. 30 сентября и 1 октября лучше пользоваться действенными оберегами для финансового благополучия. Также в эти дни полезно следовать планам, быть предельно осторожными и осмотрительными.

В середине недели не стоит брать кредиты или совершать крупные покупки. Удача на стороне Водолеев, которые ответственно относятся к поручениям. Очень повезет тем, кто не привык ждать у моря погоды. Это будет динамичное время, в которое рискованно пускать дела на самотек, ведь это приведет к серьезным проблемам.

Рыбы


Рыбам нельзя полагаться на волю случая. Нужно проявлять максимальную активность и быть готовыми к решению любых задач. Понедельник станет очень благоприятным днем, поэтому нужно уже с утра настроиться на позитив на всю неделю вперед. Нужно быстро включаться в работу, но не переутомляться. Астрологи советуют ложиться спать пораньше.

Позитивно на удаче будет сказываться самостоятельность. Не нужно просить о помощи окружающих, особенно тех, с кем общение не всегда проходит гладко. Необходимо остерегаться недоброжелателей, ведь их число может увеличиться. Заговор от врагов поможет нейтрализовать данный источник опасности.

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По материалам: dailyhoro.ru

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