Хромированную сталь впервые получили в XI веке в Персии

Вадим Карасев

Археологи из Университетского колледжа Лондона, Кембриджского университета и Университета Кипра проанализировали находки из археологического памятника XI века Чахак на юге Ирана и нашли доказательства преднамеренного и регулярного добавления минерала хромита в металл при выплавке стали. В результате получаемая сталь содержала около 1 % хрома. В Европе легированная хромом нержавеющая сталь была разработана в начале XX века.

В Чахаке для изготовления высококачественной стали применялся известный на Ближнем Востоке, в Средней Азии, Индии и на Шри-Ланке тигельный процесс, когда металл выплавляется в специальных горшках из огнеупорных материалов. Такая сталь использовалась для изготовления оружия, в том числе булатных клинков. Позже метод тигельной плавки был забыт и возрожден лишь в XVIII веке английским металлургом Бенджамином Хантсманом. Другой вид тигельной плавки стали был разработан в 1837 году русским инженером Павлом Аносовым. В XIX веке и до 1920-х годов тигельный процесс применялся для получения высококачественной стали, из которой делали режущие инструменты (так называемая «инструментальная сталь»). Позже аналогичного качества сталь начали получать с помощью электродуговой печи.

Центр производства стали под названием Чахак известен из письменных источников начиная с XII века. Но где находился Чахак, оставалось загадкой, ведь такое название достаточно распространено. В современном Иране известно как минимум пятнадцать деревень с таким названием. Особое значение для ученых имел трактат выдающегося персидского ученого рубежа X–XI веков Бируни «Китаб аль-Джамахир фи Марифа аль-Джавахир» («Самая всеобъемлющая книга знаний о драгоценных камнях», X–XI века н. э.), который был единственным автором, записавшим рецепт изготовления тигельной стали.

Специалист по древней металлургии Рахиль Алипур (Rahil Alipour) из Университетского колледжа Лондона и ее коллеги, анализируя текст Бируни, пришли к выводу, что упоминаемый им «русахтаж» представляет собой минерал хромит (хромистый железняк, FeCr 2 O 4 ). Они вычислили нужный Чахак и проанализировали химический состав найденных там в ходе раскопок отходов производства стали, что подтвердило их гипотезу. К тому же, этот Чахак оказался единственным на территории современного Ирана местом, где обнаружены археологические свидетельства тигельной плавки. Датировка находок было проведена радиоуглеродным методом благодаря остаткам древесного угля, использовавшегося средневековыми металлургами.

Результаты работы опубликовал Journal of Archaeological Science.