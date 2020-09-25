Илья Уманский: «В России надо с нуля построить свою Анталью»

Анастасия Иванова

О том, как прошел летний сезон на российских курортах, каков был рост цен, «съел» ли пляж экскурсионку, как можно привлечь в Россию тех, кто предпочитает отдых за рубежом и что будет на Новый Год – рассказывает генеральный директор Национального туроператора АЛЕАН, вице-президент АТОР Илья Уманский.

- Илья, как распределился спрос у АЛЕАН в летнем сезоне? Кто из регионов стал лидером и почему?

- По итогам этого сложного лета спрос распределился следующим образом. В сумме курорты Краснодарского края взяли на себя 55,5% всех продаж. В лидерах - Большой Сочи, на который пришлось 30% проданных туров, Анапа с 18%, Геленджик с 6% и Туапсе с 1,5%. Крым этим летом занял долю в 19%, Кавминводы – 12%.

Доля других направлений – Калининграда, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Белокурихи на Алтае в сумме составила 3,8%. Так что пляжный отдых вместе с санаторно- курортным лечением доминировали, причем с гигантским отрывом, что вполне объяснимо.

- То есть, в этом сезоне пляж «съел» экскурсионку?

- На самом деле ничего нового в предпочтениях туристов не произошло. В хит-параде все те же типы отдыха. Это пляжный отдых, санаторно- курортное лечение, экскурсионные туры, активный отдых. Обычно экскурсионные поездки - это всегда вторая или третья поездка в году.

Этот сезон для экскурсионки был чрезвычайно сложным. Объем продаж уменьшился прежде всего из-за того, что большую часть сезона во многих регионах продолжали действовать различные ограничения, например, в тех же музеях. Города «золотого кольца» открылись с большим опозданием, поездки в Санкт-Петербург долгое время реализовывали в формате индивидуальных сити-туров. Совершенно провалились майские праздники, школьные каникулы - высокие даты для экскурсионных программ. Так что, скорее, экскурсионный туризм в этом году «съел» не пляж, а «ковидные» ограничения. Но сейчас этот сегмент активно наверстывает упущенное и спрос растет.

- В чем главные отличия этого сезона от предыдущих в структуре спроса на пляжный продукт? Возможно ли их выделить?

- В этом году пляжный сезон потерял фактически 2 месяца. Это много. Позднее и хаотичное открытие влияло и продолжает влиять на его ход. Сезон в Крыму начался позже, но рост цен и дефицит качественного размещения там возник быстрее, чем в Краснодарском крае.

На рост цен и дефицит мест в качественных отелях наслоилась еще одна, не системная, а временная проблема – с сервисом. Пандемия и введенные ограничения повлияли на нехватку персонала в гостиницах Юга России – многие сезонные работники не смогли приехать. Все это, безусловно, негативно повлияло на качество сервиса.

По нашим оценкам, всего 10% номерного фонда на российских курортах можно назвать «качественным». Речь идет об отелях, построенных не более 15 лет назад или прошедших реновацию. Именно в этом сегменте в сезоне 2020 г. наблюдался рост цен, которые зачастую оказывались выше, чем за рубежом, на чем все и «играли» в информационном поле. Наибольший рост цен мы видели в совсем немногочисленных VIP-объектах – там цены зашкаливали. Это понятно: у нас просто нет столько по-настоящему люксовых объектов, чтобы удовлетворить спрос той аудитории, которая привыкла очень дорого и на весьма высоком уровне отдыхать за рубежом. И эту проблему тоже предстоит решать.

Да, если сравнивать стоимость отдыха в 10% качественных отелей в России и стоимость отдыха за рубежом, мы проигрываем по цене. Тем не менее, в оставшейся части отелей - а их 90% - цены, безусловно, гораздо ниже, чем за рубежом. Кроме того, в частном секторе, который в наших реалиях может представлять из себя вполне не плохую гостиницу, просто оформленную как частный дом, не было ни дефицита мест (была даже недозагрузка), ни роста цен.

- Вырос ли в этом сезоне средний чек на отдых в России?

- По сравнению с прошлым годом средний чек тура на Юг России вырос в пределах 5-7%. В этом росте прежде всего последствия повышения НДС и ряда имущественных налогов для отелей. То есть нынешнее небольшое подорожание отдыха, на самом деле, было заложено еще в прошлом году.

По нашим данным, средний чек на туры в Сочи составил 65 тыс р., в Анапу – 71 тыс., Геленджик – 79 тыс. р. В Крыму наиболее высокий средний чек тура был зафиксирован в Ялте – порядка 76 тыс. р., в то время как на других курортах полуострова он был заметно ниже: в Евпатории – 59,8 тыс. р, в Судаке – 68,7 тыс. р, в Феодосии – 62 тыс. р. В Каминводах эти средние значения колебались, в зависимости от курорта, в пределах 71-74 тыс. р. за тур.

- Какова, по вашим оценкам, доля «новых» туристов, приехавших на российские курорты в этом году? Станут ли они возвратными?

- Туристы, которые искали в высоком сегменте альтернативу зарубежным курортам и те, кто отдыхал в бюджетном сегменте, а раньше выбирал отдых на заграничных пляжных направлениях с высокой вероятностью не вернутся. По нашей оценке, это около 30% всех туристов. Соотношение «цена - качество» уступает. По большому счету, для их привлечения России надо строить свои новые курорты на черноморском побережье – с нуля. Так, как это делалось в Анталье, в Канкуне и других мировых туристических центрах. Все попытки как -то «реновировать» существующие курорты приводят к тому, что на этом развитии паразитирует серый частный сектор, а новые хорошие отели практически не строятся. Надо выбирать участки и создавать новые современные курорты, которые смогут конкурировать с зарубежными – так мне это видится. И это, безусловно, должен быть отдельный большой государственный проект.

- Почему в этом году все-таки не «выстрелили» новые направления?

- Мы на рынке туризма 27 лет и научились готовить борщ под названием «внутренний туризм» практически с закрытыми глазами. Не получится хороший суп, если каких-то ингредиентов не хватает, а те, что есть - некачественные.

Спрос на новые маршруты и направления был. Но проблема высокого спроса уперлась в банальную нехватку инфраструктуры. Если в регионе нет качественного номерного фонда, уникальных и по-настоящему интересных объектов показа, развитой инфраструктуры, дорог, аэропортов, удобного транспортного сообщения, да даже привычных розничных торговых сетей, направление не сможет заполучить большой организованный турпоток. Сначала - инфраструктура, потом – туризм.

- Как идут продажи осени и зимы на российских направлениях? Видите ли вы повышенный спрос на эти периоды? Влияют ли опасения новых ограничений на спрос? Есть ли интерес к раннему бронированию, или пандемия его «убила»?

- Объем продаж сейчас выше на 30%, чем в прошлом году, но при этом глубина низкая. Туристический спрос довольно чувствителен к внешним факторам, информационному шуму. До 20 сентября продажи тормозили слухи от «знакомого в администрации», сейчас есть ожидания по открытию границ и любимых направлений, тревоги, связанные с повторным карантином.

Кроме того, есть особенности ведения бизнеса. Железнодорожные билеты в составе пакета можно купить только за 60 дней до даты поездки, отели и регионы только в начале октября определяются с новогодними программами. По нашим оценкам, пик продаж новогодних туров придется на конец октября - ноябрь, когда туристы окончательно определятся с местом отдыха и у них сложится полная картина из предложений, желаний и финансовых возможностей.

По зиме мы видим рост спроса до 50%, а Новый год вообще обещает быть даже жарче, чем лето, особенно в горнолыжном сегменте. На него приходится больше половины всего зимнего спроса. Заметно растёт интерес к региональным горнолыжным курортам, таким как Абзаково в Башкирии, Кировск в Мурманской области, Шерегеш в Кемеровской. Но в лидерах – традиционно Красная Поляна.

А вот раннее бронирование пандемия наоборот оживила. Туристы опасаются, что неопределенность может затянуться, границы останутся закрытыми и уже бронируют следующий год в России. Сейчас мы видим прирост объема бронирований лета следующего года на уровне +80% по сравнению с сентябрем 2019 г. И это говорит о том, что следующий сезон на российских курортах будет весьма насыщенным – и всем нам, и бизнесу, и государству надо готовиться к высокому спросу и постараться избежать ошибок этого года.