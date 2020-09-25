Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Эксперты: ЦИК излишне лоялен к ангажированным оппонентам

Эксперты: ЦИК излишне лоялен к ангажированным оппонентам

Профессор Самарского университета, член Общественной палаты Самарской области Виктор Полянский на встрече главы Центризбиркома с экспертами заявил, что Элла Памфилова продемонстрировала "излишнюю толерантность к политическим силам, которые неуважительно и бестактно пытались навязать собранию свою волю".

По словам Полянского, представители оппозиции позволяют себе провокационные выпады с целью возбуждения страстей и самопиара. Однако ЦИК не обязан реагировать на них.

"Споры о компьютерном тесте "капча" показали разницу стремлений и интересов участников заседания. Этот тест давно и успешно применятся на Западе, у нас же известные силы не заинтересованы в дополнительном контроле электронных систем на выборах – даже технологии оцениваются с позиции политической выгоды", – добавил он.

В свою очередь директор Центра политического анализа Павел Данилин назвал проблему капчи преувеличенной и политизированной. Он напомнил: в ЦИК подробно и четко объяснили, что эта технология применяется для обеспечения безопасности ресурса, который регулярно подвергается атакам.

"Нужно думать о безопасности интернет-ресурса ЦИК, который регулярно подвергается атакам. А так все данные избирательной системы открыты и доступны как для избирателей, так и для экспертов. Конечно, нужно улучшить навигацию и дизайн портала ЦИК"

Встреча продлилась в общей сложности около пяти часов. На ней обсуждалось, в частности, создание нового общественного экспертного совета при ЦИК, который будет более мобильным, деловым и конструктивным.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

«Не приближайтесь к BTS», — BigHit угрожают АРМИ судом
«Не приближайтесь к BTS», — BigHit угрожают АРМИ судом
Топ-6 фактов о свадьбе Намджуна из BTS
Топ-6 фактов о свадьбе Намджуна из BTS
Том Хэнкс рассказал, что оплатил часть съемок "Форреста Гампа"
Том Хэнкс рассказал, что оплатил часть съемок "Форреста Гампа"
Эксперты: ЦИК излишне лоялен к ангажированным оппонентам
Эксперты: ЦИК излишне лоялен к ангажированным оппонентам
Украинские СМИ: ФСБ отпустила «сепаратиста», задержанного по запросу Латвии
Украинские СМИ: ФСБ отпустила «сепаратиста», задержанного по запросу
Белорусский оппозиционер Дылевский продолжит работать в совете оппозиции
Белорусский оппозиционер Дылевский продолжит работать в совете
Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах
Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах
Как научиться не накручивать себя: меняем энергетику с отрицательной на положительную
Как научиться не накручивать себя: меняем энергетику с отрицательной
В Амурской области запущены 42 центра «Точка роста»
В Амурской области запущены 42 центра «Точка роста»
Три золотые медали и одну серебряную завоевала сборная России на Международной олимпиаде по информатике
Три золотые медали и одну серебряную завоевала сборная России на
В Москве за год более 20 тысяч школьников приняли участие в киберспортивных соревнованиях
В Москве за год более 20 тысяч школьников приняли участие в
Дуэт уюта и сексуальности: Ирина Шейк позирует в новой рекламной кампании
Дуэт уюта и сексуальности: Ирина Шейк позирует в новой рекламной

Топ на сегодня

Мариинский театр представит премьеру балета Ратманского "Семь сонат"
Мариинский театр представит премьеру балета Ратманского "Семь сонат"
Дело чести для ФРГ. Лавров призвал не переживать насчет "Севпотока-2"
Дело чести для ФРГ. Лавров призвал не переживать насчет "Севпотока-2"
Россия должна быть довольна активностью Армении на Ближнем Востоке — мнение
Россия должна быть довольна активностью Армении на Ближнем Востоке —
Миссия Польши: полонизировать и ликвидировать Белоруссию — мнение
Миссия Польши: полонизировать и ликвидировать Белоруссию — мнение
"Какой гигант". В Японии восхитились российским ледоколом "Арктика"
"Какой гигант". В Японии восхитились российским ледоколом "Арктика"

Еще по теме

Эксперты назвали главные качества Путина
ЦИК и Общественная палата подписали соглашение о сотрудничестве
Освобождение Голунова рассорило оппозицию, заявил эксперт
ЦИК: Послание Путина Федеральному собранию не нарушает закон о выборах