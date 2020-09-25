Эксперты: ЦИК излишне лоялен к ангажированным оппонентам

Вадим Карасев

Профессор Самарского университета, член Общественной палаты Самарской области Виктор Полянский на встрече главы Центризбиркома с экспертами заявил, что Элла Памфилова продемонстрировала "излишнюю толерантность к политическим силам, которые неуважительно и бестактно пытались навязать собранию свою волю".

По словам Полянского, представители оппозиции позволяют себе провокационные выпады с целью возбуждения страстей и самопиара. Однако ЦИК не обязан реагировать на них.

"Споры о компьютерном тесте "капча" показали разницу стремлений и интересов участников заседания. Этот тест давно и успешно применятся на Западе, у нас же известные силы не заинтересованы в дополнительном контроле электронных систем на выборах – даже технологии оцениваются с позиции политической выгоды", – добавил он.

В свою очередь директор Центра политического анализа Павел Данилин назвал проблему капчи преувеличенной и политизированной. Он напомнил: в ЦИК подробно и четко объяснили, что эта технология применяется для обеспечения безопасности ресурса, который регулярно подвергается атакам.

"Нужно думать о безопасности интернет-ресурса ЦИК, который регулярно подвергается атакам. А так все данные избирательной системы открыты и доступны как для избирателей, так и для экспертов. Конечно, нужно улучшить навигацию и дизайн портала ЦИК"

Встреча продлилась в общей сложности около пяти часов. На ней обсуждалось, в частности, создание нового общественного экспертного совета при ЦИК, который будет более мобильным, деловым и конструктивным.