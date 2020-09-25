Эксперты не ожидают дальнейшего сильного ослабления рубля

Лидия Мартынова

Российская валюта сильно перепродана, как по фундаментальным, так и по техническим параметрам, поэтому дальнейшее ослабление рубля не ожидается, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Курс рубля вечером усилил снижение на негативном внешнем фоне - доллар поднялся выше 78 рублей впервые со 2 апреля, евро подскочил выше 91 рубля впервые с февраля 2016 года, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.45 мск пятницы рос на 1,21 рубля – до 78,35 рубля, курс евро - на 0,95 рубля, до 91 рубля. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 076% - до 41,62 доллара за баррель.

Внешний негатив

Американский доллар в пятницу продолжил укрепление против валют как развитых, так и развивающихся стран. За прошедшую неделю долларовый индекс DXY укрепился почти на 2%, при этом из сырьевых валют в лидерах падения - рубль.

Андрей Кочетков.