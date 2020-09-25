Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Эксперты рассказали о дополнительных тратах при оформлении ипотеки

Эксперты рассказали о дополнительных тратах при оформлении ипотеки

Эксперты рассказали о дополнительных тратах при оформлении ипотеки
Плата за ипотеку – это не только проценты. Дополнительные расходы у россиян могут возникнуть еще в самом начале пути к заветному жилью – при оформлении жилищной ссуды. К каким издержкам нужно быть готовым, рассказали РИА Новости эксперты в сфере финансовой грамотности.

"В первую очередь нужно понимать, что во время процедуры оформления могут возникнуть дополнительные расходы. В эти расходы могут входить: регистрационные пошлины и сборы, банковские операции со счетами, нотариальные услуги, выпуск банковской карты, работа оценщиков", - рассказал партнер адвокатского бюро Москвы "Щеглов и партнеры" адвокат Муса Абдурахманов.

Полный список дополнительных издержек при оформлении ипотеки нужно взять в банке, чтобы подготовиться к сделке, советует эксперт Национального центра финансовой грамотности, консультант проекта "Вашифинансы.рф" Луиза Кононыхина.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

В Амурской области запущены 42 центра «Точка роста»
В Амурской области запущены 42 центра «Точка роста»
Три золотые медали и одну серебряную завоевала сборная России на Международной олимпиаде по информатике
Три золотые медали и одну серебряную завоевала сборная России на
В Москве за год более 20 тысяч школьников приняли участие в киберспортивных соревнованиях
В Москве за год более 20 тысяч школьников приняли участие в
Дуэт уюта и сексуальности: Ирина Шейк позирует в новой рекламной кампании
Дуэт уюта и сексуальности: Ирина Шейк позирует в новой рекламной
Эксперты рассказали о дополнительных тратах при оформлении ипотеки
Эксперты рассказали о дополнительных тратах при оформлении ипотеки
СМИ: Паттинсон, Коллинз и Макгрегор станут ведущими грандиозного концерта
СМИ: Паттинсон, Коллинз и Макгрегор станут ведущими грандиозного
Женский гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года
Женский гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года
Сенатор Грэм: источник компромата на Трампа мог быть "российским агентом"
Сенатор Грэм: источник компромата на Трампа мог быть "российским
В США сенаторы предлагают принять санкции против России из-за Навального
В США сенаторы предлагают принять санкции против России из-за
Плющенко ответил на критику директора "Самбо-70" фразой из "Жмурок"
Плющенко ответил на критику директора "Самбо-70" фразой из "Жмурок"
В кабмине рассказали о готовящейся всероссийской реновации
В кабмине рассказали о готовящейся всероссийской реновации
Росстат рассказал о росте цен на бензин
Росстат рассказал о росте цен на бензин

Топ на сегодня

Мариинский театр представит премьеру балета Ратманского "Семь сонат"
Мариинский театр представит премьеру балета Ратманского "Семь сонат"
"Это наш ответ России": во что НАТО превращает армию Украины
"Это наш ответ России": во что НАТО превращает армию Украины
«Центрально-европейское единство» без Украины: Визит Сийярто в Закарпатье
«Центрально-европейское единство» без Украины: Визит Сийярто
Дело чести для ФРГ. Лавров призвал не переживать насчет "Севпотока-2"
Дело чести для ФРГ. Лавров призвал не переживать насчет "Севпотока-2"
Россия должна быть довольна активностью Армении на Ближнем Востоке — мнение
Россия должна быть довольна активностью Армении на Ближнем Востоке —

Еще по теме

Эксперты рассказали, как защититься от недобросовестных брокеров
Эксперт посоветовала, что делать при потере работы
Герман Греф объяснил, почему россиянам нужно брать ипотеку сейчас
Россиянам рассказали о способах сэкономить во время эпидемии