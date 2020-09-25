Эксперты рассказали о дополнительных тратах при оформлении ипотеки

Лидия Мартынова

Плата за ипотеку – это не только проценты. Дополнительные расходы у россиян могут возникнуть еще в самом начале пути к заветному жилью – при оформлении жилищной ссуды. К каким издержкам нужно быть готовым, рассказали РИА Новости эксперты в сфере финансовой грамотности.

"В первую очередь нужно понимать, что во время процедуры оформления могут возникнуть дополнительные расходы. В эти расходы могут входить: регистрационные пошлины и сборы, банковские операции со счетами, нотариальные услуги, выпуск банковской карты, работа оценщиков", - рассказал партнер адвокатского бюро Москвы "Щеглов и партнеры" адвокат Муса Абдурахманов.

Полный список дополнительных издержек при оформлении ипотеки нужно взять в банке, чтобы подготовиться к сделке, советует эксперт Национального центра финансовой грамотности, консультант проекта "Вашифинансы.рф" Луиза Кононыхина.