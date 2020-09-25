Как научиться не накручивать себя: меняем энергетику с отрицательной на положительную

Вадим Карасев

Далеко не всегда с нами происходит что-то плохое, но многие люди слишком много думают о негативе, накручивая себя день за днем. Это отрицательно сказывается на настроении, удаче, энергетике и здоровье. Эксперты расскажут, как с этим бороться.

Один из главных секретов биоэнергетики гласит, что нужно уметь прощать и отпускать прошлое. Если хочется, чтобы всё в жизни было хорошо, а настроение всегда оставалось на приемлемом уровне, необходимо больше думать о будущем и текущем моменте, а не погружаться в прошлое.

Уведите поток мыслей в иную сторону

Очень полезно иметь хобби, которое позволит переключиться с плохих мыслей. Подойдет любое приятное занятие, которое отвлекает от размышлений. Мнительным людям нельзя давать себе возможность «вариться в собственном соку», бездельничать. В периоды, когда что-то очень сильно расстраивает, нужно абстрагироваться от всего и заняться чем-то увлекательным.

Недаром говорят, что у занятых людей не бывает времени на переживания. Это полная правда. Только бездельники могут переживать по мелочам и позволить себе тратить на это много времени.

Аффирмации

Нередко мысли негативного характера становятся вирусными программами, которые прописываются в нашем сознании на очень долгий срок. Как только в голове появляется подобный «вирус», выгнать его становится очень сложно. Тут на помощь и приходят аффирмации.

Так называются простые фразы, которые человек сам себе проговаривает для того, чтобы формировать уверенность в себе и бороться с отрицательными эмоциями. Когда мы сами себя накручиваем и думаем о чем-то плохом, подпитываем свои страхи, они крепче прописываются в сознании. Аффирмации можно придумать самостоятельно. Например, если человек боится, что навсегда останется один, он может говорить себе «я излучаю любовь и принимаю ее в ответ». Если есть проблемы на работе, можно говорить себе постоянно «я сильный/сильная и со всем справляюсь».

Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют пользоваться готовыми аффирмациями против стресса и тревожности, на успешное начало недели, на любовь, на удачу и процветание и так далее.

Расставляйте правильно приоритеты

Многие люди переживают о том, что совершенно этого не стоит. Кто-то принимает близко к сердцу слова, сказанные незнакомцем. Кто-то думает о проблемах коллег и друзей вместо того, чтобы сфокусироваться на себе.

Не нужно пропускать всё через себя. Если постоянно негативно реагировать на всё, что говорят враги и недоброжелатели, а также случайные прохожие, можно очень быстро получить нервный срыв. Нужно помнить о самых главных вещах, которые достойны переживаний, — здоровье, работе и благополучии самых близких людей.

Изменяем отношение к проблеме

Если невозможно изменить что-то в жизни, стоит изменить к этому свое отношение. Это золотое правило, которому следуют мудрые люди. Дело в том, что любая проблема, которая встречается на нашем пути — это возможность научиться чему-то новому.

Мнительные люди воспринимают проблемы как повод для расстройств, но на самом деле любые преграды делают нас сильнее и выносливее. Если есть переживания по какому-либо поводу, стоит взглянуть на ситуацию под другим углом. К некоторым проблемам можно отнестись с юмором, что зачастую еще более эффективно.

Меняем окружение

Зачастую человека фактически заставляют переживать, если он живет среди токсичных или очень негативных людей. Близкие люди часто таким образом лезут в личную жизнь человека. У многих есть друзья, которые постоянно говорят только о своих проблемах, выливая негатив, но когда нужна ответная помощь, отворачиваются.

Люди могут осознавать свое негативное воздействие, а могут и не осознавать. Это не меняет сути. Если общаться с кем-то отрицательным и генерирующим только неприятные мысли, то можно быстро скатиться вниз, впитав в себя все самое плохое.

В жизни нередко встречаются и энергетические вампиры, которые лишают человека сил. После общения с такими людьми остаются только неприятные мысли, из-за которых человек может забывать обо всем хорошем.