Как выгодно продать квартиру после развода

Роман Иванов

После такого неприятного события как развод, бывшие супруги начинают вспоминать друг другу старые обиды, накопленные за годы совместной жизни, и принимаются рьяно делить накопленное имущество.

Самый сложный этап в такой «дележке», это вопрос, как продать квартиру после развода? Конечно, самый простой способ – договориться со своим бывшим партнером, продать квартиру целиком, а полученные денежные средства разделить поровну. Но прийти к такому консенсусу не всегда удается.

В подобной ситуации помогут специалисты Агентства недвижимости «ОРИЕНТИР», осуществляющие покупку и продажу квартир в Чебоксарах. Компания осуществляет свою профессиональную деятельность в сфере недвижимости уже более 22 лет и за такой существенный срок смогла зарекомендовать себя в качестве надежного и проверенного партнера, который всегда выполняет свои обязательства перед клиентами.

Начинаем продавать квартиру

Альтернативный способ поделить квартиру после развода – только воспользоваться услугами агентства недвижимости. Такие компании помогают разделить совместно нажитую собственность тем людям, которые не смогли договориться «полюбовно».

Для начала необходимо точно установить, сколько человек прописаны в квартире, есть ли несовершеннолетние дети, а также дополнительно проверить наличие долгов за предоставление коммунальных услуг. Последнее делается довольно просто, но долги погасить придется в обязательном порядке, иначе продать квартиру попросту не получится.

Далее возможно несколько вариантов. Чаще всего бывшие супруги не хотят продавать квартиру, а делят её поровну, создаются отдельные лицевые счета на оказание коммунальных услуг, и жизнь в такой квартире продолжается. Продавая же квартиру с долгами супруги начинают перекладывать обязанности погашения долгов один на другого.

Решить подобную ситуацию поможет суд, а представителями бывших супругов будут выступать риелторы, дабы свести их общение к минимуму. Подобные судебные тяжбы слишком негативно влияют на сроки продажи недвижимости, поэтому риелторы стараются уговорить бывших сожителей продать квартиру целиком, выступая в роли своеобразных арбитров или медиаторов.

Больше информации о продаже квартиры после развода можно просмотреть на страницах официального сайта Агентства недвижимости «ОРИЕНТИР» по адресу ориентир24.рф.