Какие фото нельзя выкладывать в интернет, чтобы вас не сглазили

Вадим Карасев

В наш технологичный век достаточно открыть страницу человека в соцсетях, чтобы узнать о нем всю необходимую информацию. Должность, отношения, покупки — все как на ладони. В просмотре фотографий нет ничего опасного до тех пор, пока их не открывает завистливый человек.

Многие люди до сих пор игнорируют правила энергетической гигиены и свободно транслируют в соцсети уровень зарплаты, последние приобретения, жизненные, рабочие и личные события. Предостережений на эту тему много, но ситуация не спешит меняться, и редакция сайта dailyhoro.ru приготовила небольшой ликбез по защите от черных ритуалов, разъясняющий, какие фото лучше не выкладывать на всеобщее обозрение.

1. Фотографии документов, билетов. Многие радостно выкладывают фотографии своих прав, путевок, билетов на концерты. Даже если вы нашли чьи-то документы и хотите найти владельца, действует негласное правило: выкладывать фото документов запрещено. Загружать такие фотографии в открытый доступ опасно не только с эзотерической точки зрения: мошенники легко могут воспользоваться приватной информацией.

2. Фотографии дорогих гаджетов, вещей. Не стоит во всеуслышание хвастаться новыми покупками. Есть опасность нарваться на чужую зависть, а зависть, как известно, — прямой поток негатива и сопутствующих ему проблем. Поэтому сделайте свой профиль приватным и только после этого делитесь радостью с друзьями.

3. Фотографии банковского счета, номера телефона, машины или квартиры — не те, которыми стоит делиться в социальных сетях. Кроме того, считается, что любой числовой код — источник тайной информации о человеке. Порчу можно навести на расстоянии, и методы постоянно совершенствуются. Зная дату рождения, номер телефона или банковского счета, можно запросто лишить человека счастья.

4. Фотографии детей. Практики настоятельно не рекомендуют выкладывать в сеть фотоснимки маленьких детей — ни своих, ни чужих. Энергополе ребенка достаточно слабое, поэтому постороннее вмешательство может нанести большой урон энергетике малыша.

5. Фотографии близких. Зачастую люди безответственно относятся к фотографиям своих близких. Такими действиями они ставят под удар не только себя, но и своих родных. Как известно, порча или сглаз распространяется на всех, кто отмечен на фотографии.

6. Фотографии ключей или машины. В это сложно поверить, но сглазить могут даже через подобные снимки. Кроме того, сделать слепок ключей или вычислить автомобиль по фотографии не так сложно, как кажется.

7. Фотографии денег. Не стоит выставлять на всеобщее обозрение фотографии кровно заработанных денег. Такие снимки обладают негативной энергией и навлекают на человека проблемы материального характера.

8. Фотографии с вечеринок или торжеств. Такие кадры не только вызывают зависть у окружающих, но и выставляют напоказ жизнь посторонних людей. Прежде чем заливать такой снимок в публичный доступ, задайте себе вопрос: вы готовы подойти к незнакомцу на улице и показать ему эти фото? Если нет, то создайте скрытый альбом «только для друзей».

9. Фотографии с любимым человеком. Влюбленные пары, которые любят демонстрировать свои чувства, должны быть осторожны. Если вам нравятся такие фото и их просмотр согревает душу, пусть это будет ваш личный фотоархив. Счастье, как известно, любит тишину.