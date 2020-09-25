Количество случаев COVID-19 на курортах Доминиканы близко к нулю

Лидия Мартынова

На курортах Доминиканской Республики сохраняется благоприятная эпидемиологическая обстановка. Показатель заболеваемости COVID-19 составляет всего 0,8% от количества всех заболевших в стране.

НА КУРОРТАХ – МЕНЕЕ 1% ОТ ЧИСЛА ВСЕХ ЗАБОЛЕВШИХ В СТРАНЕ

Правительство Доминиканской Республики обнародовало статистику по заболеваемости коронавирусом в пяти наиболее посещаемых туристических районах, таких как Сосуа-Кабарете, Лас-Терренас, Верон-Пунта-Кана, Ла-Романа и Хуан-Долио. Совокупно на прошлой неделе в этих курортных зонах было зарегистрировано всего 36 случаев COVID-19. Это лишь 0,8% от количества всех зараженных в стране.

В популярных туристических зонах есть все условия для лечения пациентов с COVID-19: государственные и частные медицинские центры оснащены необходимым оборудованием и квалифицированным персоналом. При этом уровень загруженности как отделений интенсивной терапии, так и стационара, остается ниже 45% и уверенно снижается в последние недели.

ПРИ ВЪЕЗДЕ В ДОМИНИКАНУ ПЦР-ТЕСТ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Доминиканская Республика предлагает иностранным туристам одни из самых лояльных условий въезда. Зарубежным гостям не придется сдавать ПЦР-тест по прибытии: путешественникам будут выборочно проводить дыхательные экспресс-тесты.

По сообщению Министерства здравоохранения Доминиканы, период с 4 по 20 сентября у прибывающих туристов было взято 1829 экспресс-тестов на COVID-19, и только 2 из них дали положительный результат.

На сегодняшний день на курортах Доминиканы открыто порядка 30% отелей. Преимущественно гостиницы обслуживают туристов в туристической зоне Баваро в Пунта-Кане. Во всех отелях внедрены и успешно действуют протоколы безопасности. При бронировании номеров на гостя автоматически оформляется бесплатная страховка от государства (страховое покрытие $10 тыс.), которая включает и риски заражения COVID-19.