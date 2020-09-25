Лукашенко намерен построить в России морской порт
Белоруссия готова построить совместно с Россией морской порт. Об этом сегодня, 25 сентября, во время встречи с губернатором Ленинградской области России Александром Дрозденко, заявил Александр Лукашенко.
По словам белорусского лидера, он обсуждал этот вопрос с российским президентом Владимиром Путиным. В этой связи Лукашенко предложил скооперироваться и построить в Ленинградской области совместный морской порт. При этом он отметил, что на эти цели могут быть выделены средства, сэкономленные на строительстве Белорусской АЭС.
Напомним, президент Белоруссии ранее заявлял, что готов перенести перевалку белорусских грузов из портов прибалтийских республик в морские гавани России. Это стало реакцией на непризнание Литвой и Латвией итогов президентских выборов в республике, прошедших 9 августа.