Лукашенко намерен построить в России морской порт

Анастасия Иванова

Белоруссия готова построить совместно с Россией морской порт. Об этом сегодня, 25 сентября, во время встречи с губернатором Ленинградской области России Александром Дрозденко, заявил Александр Лукашенко.

««Мы сейчас осень много говорим и работаем над изменением логистики по поставке наших товаров. Порт Усть-Луга — это же Ленинградская область. Поэтому нам надо договориться во что бы то ни стало. А вопрос один — это железнодорожные тарифы и перевалка в портах», — сказал он.

По словам белорусского лидера, он обсуждал этот вопрос с российским президентом Владимиром Путиным. В этой связи Лукашенко предложил скооперироваться и построить в Ленинградской области совместный морской порт. При этом он отметил, что на эти цели могут быть выделены средства, сэкономленные на строительстве Белорусской АЭС.

Напомним, президент Белоруссии ранее заявлял, что готов перенести перевалку белорусских грузов из портов прибалтийских республик в морские гавани России. Это стало реакцией на непризнание Литвой и Латвией итогов президентских выборов в республике, прошедших 9 августа.

«Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) — пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции», — заявил он.