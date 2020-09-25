Лукашенко пообещал проблемы тем, кто обучается в Польше

Анастасия Иванова

Обучающимся в Польше белорусским студентам придется подтверждать дипломы в Белоруссии. Об этом сегодня, 25 сентября, на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым заявил Александр Лукашенко.

«Поляки, несмотря на то, что граница закрыта, своих студентов забрали, две тысячи человек обучаются там», напомнил он, подчеркнув, что в случае, если белорусские студенты после окончания обучения в польских вузах захотят работать в Белоруссии «они должны будут подтвердить здесь диплом».

В свою очередь представитель польского министерства науки и высшего образования заявил, что Польша готова оставить у себя выпускников из Белоруссии, если они столкнутся с трудностями при подтверждении своих дипломов на родине.

«Мы с удивлением только что прочитали заявление господина Лукашенко. Он, видимо, не знает, что польские университеты дают своим выпускникам очень качественное образование, которое котируется во всем мире», — заявили в польском ведомстве.

При этом было отмечено, что если слова Лукашенко обретут законодательную силу, то белорусские выпускники польских вузов не захотят возвращаться на родину и Польша от этого только выиграет.

«Мы с удовольствием их здесь оставим. Мы от этого только выиграем, получив образованных специалистов. Несколько лет проучившись в нашей стране, они уже очень хорошо владеют языком, интегрировались в общество, большинство из них начинают работать еще в студенчестве», — сказал представитель польского министерства.

Напомним, отношения между Варшавой и Минском осложнились после проведения в Белоруссии 9 августа президентских выборов. Польская сторона не признала их итогов, а позже заявила о своей поддержке оппозиции. При этом польские ВУЗы открыли ряд программ для белорусских студентов, которые были или будут отчислены из-за своих политических взглядов. В ответ Александр Лукашенко обвинил Польшу в попытке дестабилизации обстановки в республике и посягательстве на ее независимость и территориальную целостность.