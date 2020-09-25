Лукашенко пообещал проблемы тем, кто обучается в Польше
Обучающимся в Польше белорусским студентам придется подтверждать дипломы в Белоруссии. Об этом сегодня, 25 сентября, на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым заявил Александр Лукашенко.
В свою очередь представитель польского министерства науки и высшего образования заявил, что Польша готова оставить у себя выпускников из Белоруссии, если они столкнутся с трудностями при подтверждении своих дипломов на родине.
При этом было отмечено, что если слова Лукашенко обретут законодательную силу, то белорусские выпускники польских вузов не захотят возвращаться на родину и Польша от этого только выиграет.
Напомним, отношения между Варшавой и Минском осложнились после проведения в Белоруссии 9 августа президентских выборов. Польская сторона не признала их итогов, а позже заявила о своей поддержке оппозиции. При этом польские ВУЗы открыли ряд программ для белорусских студентов, которые были или будут отчислены из-за своих политических взглядов. В ответ Александр Лукашенко обвинил Польшу в попытке дестабилизации обстановки в республике и посягательстве на ее независимость и территориальную целостность.