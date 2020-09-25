Министр просвещения и губернатор Московской области подвели итоги акции «Экодежурный по стране»

Лидия Мартынова

Более 500 килограммов мусора собрали участники марафона, проходившего в рамках поддержанной Министерством просвещения Всероссийской акции Российского движения школьников (РДШ) «Экодежурный по стране», сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня в подмосковном Красногорске в эстафету марафона включились министр просвещения Сергей Кравцов и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Всероссийская акция «Экодежурный по стране» в подмосковном Красногорске объединила более 100 школьников. Они решили очистить от мусора один из лесов Подмосковья, где так любят отдыхать горожане. Ребята сочетали бег трусцой с раздельным сбором мусора. Большую часть собранного мусора увезут на переработку, а не подлежащий переработке утилизируют.

«Важно убирать мусор и заботиться о природе, о своём доме, о ближних, это тоже часть экологического воспитания. От того, какая будет природа вокруг нас, зависит, как мы будем жить. Я всем советую посмотреть нашу необъятную страну и убедиться в том, что она прекрасна. Прекрасна и благодаря вам, ребята! Спасибо, что вы участвуете в этой акции. Работа по сохранению природы – это наше будущее», – обратился к школьникам министр просвещения Сергей Кравцов.

«Ребята, мы хотим поблагодарить вас за вашу активную позицию в жизни. Это очень важно. Я надеюсь, что ваш пример, инициатива, работа позволят видеть наши города чистыми, комфортными. И стар и млад – все должны беречь природу. Очень здорово, когда это становится общим делом. Успехов вам!» – поприветствовал активистов РДШ губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Сергей Кравцов, Андрей Воробьёв, а также Ирина Плещева, исполнительный директор РДШ, посетили разместившиеся на территории лесопарка, где проходила акция, площадки «Экообразование», «Стражи земли», музей «Картонный дом» и отметили важность экологического просвещения детей в таких оригинальных форматах.

«Экодежурный по стране» – это не простая уборка, а ещё мощнейшая просветительская акция для детей, для их родителей и всех окружающих. Ребята по всей стране откликнулись и вышли на креативные субботники практически во всех регионах: на Камчатке, Дальнем Востоке, в Северной Осетии, Поволжье. Они уже собрали десятки тонн отходов и сделали страну чище. Мы хотим сделать эту акцию ежегодной, проводить два раза в год весной и осенью. Это станет не только традицией, но и хорошим воспитательным примером и для подрастающего поколения, и для взрослых. Ведь когда родители видят, что их ребёнок постоянно убирает там, где они насорили, они по-другому станут относиться и к своим, часто неэкологичным привычкам, а потом и вовсе присоединятся к экологической деятельности своих детей. Мы в РДШ очень рады, что сегодня на завершающем этапе акции к нам присоединились такие высокие гости. Думаю, когда большие руководители идут убирать мусор, то это заставит и других людей задуматься: а что убрал я? Сегодня мы рассказали тем, кто ещё не в курсе, чем можно помочь планете. Они узнали, как долго разлагается мусор, как его правильно собирать и что из него можно сделать», – рассказала Ирина Плещева.

Участники акции подготовили «говорящие» таблички с призывами охранять природу: «Не руби меня!», «Пожалей меня!», «Не жги лес!». Таблички разместили в разных частях лесопарка.

Акция «Экодежурный по стране» проходит во всех регионах России и продлится до 27 сентября, когда будут объявлены победители – те, кто организовал самый интересный субботник, привлёк больше всего людей и собрал больше всего мусора.

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» создана Указом Президента РФ Владимира Путина 29 октября 2015 года. Цель организации заключается в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности на основе присущей российскому обществу системе ценностей.

В настоящий момент Российское движение школьников объединяет свыше 500 000 детей и 19 000 образовательных учреждений из 85 субъектов РФ и реализует 27 федеральных проектов различной направленности: экология, добровольчество, медиа, спорт, дизайн, самоуправление. Три из них входят в национальный проект «Образование».