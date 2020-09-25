Минпросвещения России оперативно реагирует на обращения родителей, связанные с обеспечением школьников горячим питанием

Алексей Вольцев

Министерство просвещения держит на постоянном контроле ситуацию во всех регионах страны с обеспечением бесплатным горячим питанием учеников начальной школы, информирует пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Об этом сообщил первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко на совещании с регионами.

Он информировал, что на федеральную горячую линию по вопросам организации горячего питания для учащихся 1–4-х классов стало поступать больше обращений и каждое отрабатывается в оперативном порядке. Дмитрий Глушко также уточнил, что в процентном отношении количество жалоб от родителей не увеличивается, при этом порядка половины зафиксированных звонков – это информация об удовлетворённости организацией горячего питания в учебных заведениях.

«Мы начали работу по анализу обращений на портале «Госуслуги», на текущий момент там более полутора тысяч обращений. И нам крайне важно оперативно отрабатывать каждое. Мы привлекаем региональных министров и ответственных заместителей министров для решения выявленных проблем, и каждый заявитель должен в кратчайшие сроки получить ответ», – заявил Дмитрий Глушко.

Первый заместитель министра также напомнил, что уже 10 октября в Правительство Российской Федерации будет направлен первый отчёт о проделанной работе по обеспечению младшеклассников горячим питанием.

Руководитель Бюро расследований Общероссийского народного фронта Валерий Алексеев заявил во время совещания, что ОНФ проводит классификацию обращений от родителей, а информацию о поступающих жалобах доводит до сведения Минпросвещения России.

«Мы отмечаем, что ситуация стабилизировалась – по количеству обращений не происходит сильного роста. Но есть жалобы на некачественное оказание услуг, самые массовые из них – блюда подаются холодными. Поэтому важно обратить внимание, как организована раздача в школах, и отладить процесс. Необходимо проверять каждый случай, при необходимости привлекая к таким проверкам Роспотребнадзор», – прокомментировал он.

В соответствии с задачей, поставленной Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию, все учащиеся младших классов (с 1-го по 4-й класс) должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день.

Министерством просвещения Российской Федерации проведена соответствующая работа для того, чтобы эти нормы охватили все регионы уже с нового учебного года. Для реализации процесса обеспечения горячим питанием в федеральном бюджете выделено более 108 миллиардов рублей до 2023 года.

Качественное, здоровое и полноценное горячее питание должно быть сбалансированным, помогать детям восполнить энергию и способствовать их физическому развитию, а также отвечать всем стандартам и требованиям безопасности.