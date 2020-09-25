Минздрав решил обязательно прививать от гриппа больше людей

Влада Некрасова

Парикмахеры, доставщики еды, волонтёры, вахтовики, госслужащие, правоохранители и люди многих других профессий вскоре получат приоритет для вакцинации от гриппа. Это прописано в проекте приказа Министерства здравоохранения, опубликованном 25 сентября для общественного обсуждения.

Сегодня обязательная вакцинация от гриппа проводится детям с шести месяцев, школьникам и студентам, беременным, людям старше 60 лет и призывникам. Ещё в приоритетном перечне Национального календаря прививок значатся учителя, медики, работники коммунальной и транспортной сферы, а также люди с хроническими и сердечно-сосудистыми болезнями, метаболическими нарушениями и ожирением.

Проектом приказа Минздрава предлагается включить в этот список работников сферы услуг, МФЦ и социальных служб, волонтёров, вахтовиков, государственных и муниципальных служащих, правоохранителей, пограничников и таможенников.

Такая необходимость связана с началом сезона гриппа. Как отмечает Минздрав в пояснительной записке, специалисты ожидают, что этой осенью и зимой в России помимо коронавируса будут циркулировать вирусы гриппа А и В, а также другие вирусы ОРВИ. Таким образом, в условиях эпидемии возникает риск распространения микст-инфекции, предупреждают в ведомстве.

Микст-инфекции — это заражение человека сразу несколькими вирусами, пояснил «Парламентской газете» доктор медицинских наук, зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин. «Например, человек заражается гриппом или аденовирусом, а на него наслаивается коронавирус. Обе инфекции бьют по иммунитету, а механизмы иммунной защиты одни и те же», — рассказал он, добавив, что столь серьёзный вызов стоит перед страной едва ли не впервые.

Грипп сам по себе довольно агрессивный, плюс он тоже может повлечь серьёзные последствия, в том числе миокардит, менингоэнцефалит и тяжёлые пневмонии, напомнил депутат.

«Важно, чтобы этих микстовых случаев было как можно меньше. А единственный приём от этого — вакцинация от известных инфекций», — резюмировал Николай Говорин.

По его словам, выбор новых категорий граждан, которым прививки от гриппа нужны обязательно, вполне очевиден: перечисленные профессии предполагают общение с большим количеством людей, что повышает и риск заражения, и риск распространения инфекционных заболеваний.

Стоит отметить, что если ранее в списке были только дети и работники бюджетного сектора, то теперь в нём есть представители коммерческих услуг. Но это не должно значить, что расходы на вакцинацию возложат на плечи работодателей или самих граждан, уверен Николай Говорин. «Думаю, вакцинация этих групп должна проходить за счёт государства», — сказал он.

Отметим, что профилактическая вакцинация не является принудительной: при желании человек может отказаться от неё, хотя врачи должны разъяснить последствия такого решения. Перед самой манипуляцией гражданин должен подписать информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство.

Ранее депутат Госдумы Евгений Ревенко призвал включить работников российских СМИ в приоритетную группу для вакцинации от коронавируса. Парламентарий планирует в начале следующей недели направить соответствующее письмо главе Минздрава Михаилу Мурашко.