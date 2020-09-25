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ММОМА и Еврейский музей и центр толерантности представляют проект по профориентации для подростков

ММОМА и Еврейский музей и центр толерантности представляют проект по профориентации для подростков

Образовательный центр Московского музея современного искусства и Еврейский музей и центр толерантности представляют проект по профориентации в сфере культуры для подростков «И что дальше?», сообщает пресс-служба Еврейского музея и центра толерантности.

Занятия рассчитаны на подростков в возрасте от 14 до 16 лет.

Благодаря программе участники смогут узнать больше о разнообразии профессий в культурной сфере, разобраться в том, как правильно сделать выбор профессионального пути и как двигаться в направлении своих образовательных и карьерных целей, примерить на себя роли специалистов из разных сфер культуры и получить опыт использования профессиональных навыков.

В рамках программы участники познакомятся со следующими профессиями: специалист по SMM, маркетолог, куратор, редактор, выставочный менеджер, реставратор, музейный хранитель, современный художник, специалист по инклюзии, организатор образовательных и публичных программ.

Программа бесплатная. Чтобы принять участие в программе, нужно пройти дистанционный отбор (выполнить конкурсное задание), который будет проходить до 29 сентября включительно.

# Общество
По материалам: edu.ru

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