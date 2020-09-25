«Мы отдалились», — Чонгук рассказывает, как изменилась его дружба с Ви

Алексей Вольцев

Они изменились, но смогли сохранить свою дружбу!

Как известно, со временем люди меняются и, стоит признать, им не всегда удается сохранить верных и преданных друзей из «прошлой жизни» лишь потому, что больше их ничего не связывает, не тянет друг к другу. К счастью, эта проблема не коснулась мальчиков «Бантан», Чонгука (Jungkook) и Ви (V), которые являются образцовым примером дружбы и тех самых отношений, в которых некогда незнакомый тебе человек может стать членом семьи.

Давайте вернемся во времена, когда Гуки и Ви были «партнёрами по преступлениям»: делили маленькие шалости, хихикали и вместе попадали в проблемы.

«Вообще, большая часть меня изменилась благодаря тебе, когда мы были трейни. У нас было много общего»,

— сказал недавно Макнэ Тэхёну в шоу «In The SOOP».

А ведь Ви помог Гуку преодолеть его стеснение и боязнь сцены, однако, недавно Макнэ признался, что они отдалились в последнее время и он уже не может поговорить с Ви так свободно, как раньше. К счастью, ТэТэ смог обманом выманить Гука на откровенный разговор в 6 эпизоде «In The SOOP», чтобы вернуть былой «уют» в отношения с любимым другом.

«Мы заполнили этот промежуток, эту пустоту между нами и начали новую главу нашей дружбы»,

— поделились парни после разговора.Подпишись на нас в Яндекс Новости