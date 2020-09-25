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«Не приближайтесь к BTS», — BigHit угрожают АРМИ судом

«Не приближайтесь к BTS», — BigHit угрожают АРМИ судом

Компания BigHit Entertainment, создавшая всеми любимую группу Bagtan Boys, ежедневно сталкивается с большим количеством хейта и злонамеренных писем, которые приходят в редакцию. Разумеется, агентству приходиться принимать серьезные меры, чтобы усмирить недоброжелателей и защитить своих артистов. Одной из самых важных задач BigHit являются разбирательства с угрозами психически больных фанатов, от которых напрямую зависят жизни айдолов.


Вчера представительство BigHit сделало официальное заявление, в котором призналось, что члены команды регулярно вынуждены посещать судебные разбирательства из-за нарушителей порядка.

«Недавно на горизонте вновь объявился один из преступников, на которого мы 3 раза составляли жалобы по причине его злонамеренных действий и постов в сторону группы BTS в сети. Суд Сеула вынес «шутнику» приговор за его повторяющиеся хамские высказывания и угрозы. Теперь он обязан заплатить 4 млн южнокорейских вон в качестве наказания за все три случая его нарушений, это максимальная мера наказания в Корее»,

— гласят BigHit.

Однако, это не все. Компания также пояснила, что за публичную клевету полагается штраф в 2 млн вон или арест, за которым последует 1 год в тюрьме. Тем самым компания попыталась привлечь внимание людей к уже зарегистрированным случаям и дать понять, что за человеческими неправомерными действиями всегда последует наказание.

Кажется, в BigHit устали бороться с преступностью и решили немного «запугать» анти-фанатов «Бантан».

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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