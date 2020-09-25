«Не приближайтесь к BTS», — BigHit угрожают АРМИ судом

Анастасия Иванова

Компания BigHit Entertainment, создавшая всеми любимую группу Bagtan Boys, ежедневно сталкивается с большим количеством хейта и злонамеренных писем, которые приходят в редакцию. Разумеется, агентству приходиться принимать серьезные меры, чтобы усмирить недоброжелателей и защитить своих артистов. Одной из самых важных задач BigHit являются разбирательства с угрозами психически больных фанатов, от которых напрямую зависят жизни айдолов.

bighit and netmarble watching namjoon post 7 screenshots of the game online pic.twitter.com/GRmoExQv1E — 꾸기 (@sugasrm) September 25, 2020

Вчера представительство BigHit сделало официальное заявление, в котором призналось, что члены команды регулярно вынуждены посещать судебные разбирательства из-за нарушителей порядка.

«Недавно на горизонте вновь объявился один из преступников, на которого мы 3 раза составляли жалобы по причине его злонамеренных действий и постов в сторону группы BTS в сети. Суд Сеула вынес «шутнику» приговор за его повторяющиеся хамские высказывания и угрозы. Теперь он обязан заплатить 4 млн южнокорейских вон в качестве наказания за все три случая его нарушений, это максимальная мера наказания в Корее»,

the safety and health of bts, army, and everyone else is top priority :) we fully understand, thanks for the update 💖 please tell the boys we miss them sm pic.twitter.com/4rzLZm5Km8 — Liane⁷❀ (@unotaehyung) September 25, 2020

— гласят BigHit.

Однако, это не все. Компания также пояснила, что за публичную клевету полагается штраф в 2 млн вон или арест, за которым последует 1 год в тюрьме. Тем самым компания попыталась привлечь внимание людей к уже зарегистрированным случаям и дать понять, что за человеческими неправомерными действиями всегда последует наказание.

Namjoon calling BigHit to let them know what goes on in BTS Universe pic.twitter.com/mm53edHD1K — {{Karla⁷}}🇲🇽🇸🇻 (@karla8906) September 25, 2020

Кажется, в BigHit устали бороться с преступностью и решили немного «запугать» анти-фанатов «Бантан».

BigHit said “Don't you even dare come close to bangtan, it’ll cost you.” pic.twitter.com/PCD7FDJFzj — TIN-틴⁷🌷 GA 📌 (@taebokkiii) September 24, 2020

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