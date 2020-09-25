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Неделя моды в Милане: Ирина Шейк, Николь Потуральски, Сьюки Уотерхаус и другие на шоу Hugo Boss

Неделя моды в Милане: Ирина Шейк, Николь Потуральски, Сьюки Уотерхаус и другие на шоу Hugo Boss

Неделя моды в Милане в самом разгаре. И сегодня свою новую коллекцию гостям фэшн-мероприятия представил креативный директор Boss Инго Вилтс.

Весной и летом следующего года дизайнер предлагает нам делать ставку на пастельные цвета и простые формы. Обратить внимание стоит на брючные костюмы, вещи с перфорацией, классические юбки и кроп-топы. Впрочем, цветочные принты (а для новой коллекции Вилтса их разработал флорист Уильям Фарр) и кожа не перестанут быть актуальными.

Среди моделей, которые представили коллекцию Hugo Boss сезона весна-лето — 2021, были Ирина Шейк и новая возлюбленная Брэда Питта Николь Потуральски.





Инго Вилтс

Оценить работу Вилтса и, возможно, присмотреть что-то для себя приехали Оливия Палермо и Йоханнес Хьюбл, Сьюки Уотерхаус, Брайан Бой, Леони Ханне и другие знаменитости.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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