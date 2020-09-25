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Неделя моды в Милане: Эшли Грэм, Анна Делло Руссо, Наталья Османн и другие на показе Etro в Милане

Неделя моды в Милане: Эшли Грэм, Анна Делло Руссо, Наталья Османн и другие на показе Etro в Милане

Пусть и с ограничениями по количеству зрителей и с новыми нормами масочно-перчаточного режима, но недели моды в осеннем сезоне все-таки идут. Так, в эти дни свои новые коллекции представляют в Милане. Одними из самых заметных в последние дни стали показы Fendi и Etro — благодаря тому, что на подиум впервые после рождения ребенка вышла 32-летняя модель Эшли Грэм.


Эшли Грэм на показе Etro

На показе Fendi звезда появилась в черном мини-платье, поверх которого был надет полупрозрачный халат, а для Etro на следующий день примерила темно-синее платье в пол с глубоким декольте.




За дефиле, в котором также участвовала Тейлор Хилл, наблюдали Анна Делло Руссо, Оливия Палермо с мужем Йоханнесом Хьюблом, Наталья Османн, слухи о беременности которой, кажется, все же имеют под собой почву, и многие другие знаменитости.

Неизвестно, примет ли Эшли Грэм участие в других показах: после рождения сына в январе этого года модель сосредоточилась на семье и пока, кажется, не готова прощаться с декретным отпуском. Звезда уже не раз рассказывала, как изменило ее материнство, сделав лучшей версией себя. Изменились и отношения Эшли с собственным телом:

Когда я забеременела, мне пришлось пересмотреть свои отношения с собственным телом, в котором рос новый человек. Я очень быстро набирала вес. Потом появились растяжки на животе, и для меня это было неожиданно: "Боже, не могу поверить, что это происходит!". Сначала я чувствовала себя подавленной из-за этого, а когда родился Исаак, я сказала себе: "Да, это именно то, о чем говорят все женщины веками. Это не просто боевой шрам. Это нечто, что навсегда изменило мою жизнь, и я собираюсь воздать должное своему новому телу",

— призналась она в интервью Marie Claire.


Наталья Османн



Оливия Палермо



Йоханнес Хьюбл



Оливия Палермо и Йоханнес Хьюбл


Анна Делло Руссо



Каролин Даур


Констанца и Киан Этро


Тиа Тейлор


Джорджия Габриэль


Аннетт Вебер
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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