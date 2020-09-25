Некоротко о главном: дорогое лекарство от коронавируса, "слитый" разговор Путина и Макрона и инаугурация Лукашенко

Вадим Карасев

Мир не перестает нас удивлять, причем чем дальше, тем больше! Сегодня рассказываем, как россиянам предлагают лечиться от коронавируса за баснословные деньги, делимся подробностями переговоров Владимира Путина и Эммануэля Макрона и рассказываем о тайной инаугурации Александра Лукашенко.

1. Лекарство от коронавируса по цене выше МРОТ

Вот уже больше полугода весь мир продолжает активно бороться с эпидемией коронавируса, который очень плотно пустил корни, комфортно обосновавшись на нашей планете, и не думает отступать. Но российские специалисты стараются изо всех сил, чтобы победить болезнь: вот и вакцину от COVID-19 мы зарегистрировали первыми. Пока, правда, судя по опросам, волшебную прививку большинство россиян делать не спешат и ставят под сомнение ее безопасность. Не слишком убедили их и слова президента Владимира Путина, что вакцину даже испытала на себе одна из его дочерей.

Тем не менее бросать своих граждан перед лицом смертельной опасности наше государство, конечно, не собирается. Так, на этой неделе в аптеки поступило отечественное лекарство "Арепливир", которое, как предполагается, должно будет вылечить заболевших COVID-19. Купить его скоро можно будет едва ли не в любой аптеке. Впрочем, это не делает средство доступным: его розничная цена 12 320 рублей, а это больше минимального размера месячной оплаты труда. В упаковку входит 40 таблеток. Однако, чтобы вылечиться от вируса, одной пачки будет недостаточно, так что заболевшим нужно будет готовить сразу почти 25 тысяч.





Существует и более "дешевый" вариант — в аптеки также поступил и препарат "Коронавир". Он стоит 11 550 рублей.

Несмотря на то что эффективность "Арепливира" пока под вопросом и у него много побочных эффектов, о чем говорят многие врачи, в аптеках в первый день продаж его сметали, как бананы в эпоху дефицита.

Высокую стоимость "Арепливира" раскритиковал и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Скромнее надо быть нашим производителям. По нему (препарату. — Прим. ред.) еще наши врачи не особенно высказались. Те, которые лечат. Пока мы слышим мнение производителя, оно, естественно, далеко от объективного. А цена уже кусачая,

— считает он.





Но представители фармкомпании-производителя "Промомед" с этим мнением не согласны. Они считают, что такая цена вполне нормальна, ведь лекарство спасает жизни.

Он стоит столько, сколько он стоит. Я вам могу сказать точно, что "Арепливир" — это самый дешевый в мире препарат, который спасает жизни,

— сказал председатель совета директоров "Промомеда" Петр Белый.

К тому же в компании отмечают, что поступление лекарства в аптеки облегчит работу врачам в больницах: так, пациенты смогут лечиться на дому, а медучреждения не будут переполнены.

Препарат быстро вылечивает пациента, поэтому продажа через аптеки — это вопрос безопасности страны и предотвращения второй волны коронавируса,

— заявил исполнительный директор компании Андрей Младенцев.

Через несколько дней после поступления препарата в продажу в Российском фонде прямых инвестиций пообещали, что его стоимость будет снижена и составит восемь тысяч рублей. В Минздраве сказали, что включат "Арепливир" в список жизненно необходимых и важных лекарственных средств.





2. "Слитые" переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона

На этой неделе французская газета Le Monde опубликовала расшифровку телефонных переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, которые состоялись еще 14 сентября. Кто и зачем их "слил", еще предстоит узнать: в этом будет разбираться МИД Франции. Но их содержание было довольно любопытным. В частности, Путин и Макрон обсуждали ситуацию с отравлением Алексея Навального, который, к счастью, пошел на поправку и на этой неделе выписался из клиники "Шарите".

Статья, опубликованная Le Monde, вышла с заголовком "Диалог глухих". В разговоре с Путиным его французский коллега призывал расследовать случившееся и объяснить, как такое вообще могло произойти. В ответ на это Путин назвал Навального "смутьяном", сказав, что оппозиционер вообще мастер симуляции, а основанный им Фонд борьбы с коррупцией обвинил в шантаже чиновников и депутатов.

Также, по сведениям издания, Путин сказал, что расследование не было начато из-за того, что результаты тестов, проведенных зарубежными специалистами, России переданы не были. Кроме того, он выдвинул и свою версию, что Навальный отравился сам, выпив яд.





Владимир Путин и Эммануэль Макрон

Сам главный критик Кремля на это отреагировал незамедлительно.

Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне "Новичок". Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать. Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти "пожил достаточно", — вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведешь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!

— написал Алексей Навальный.





Алексей Навальный

По другой версии Путина, в деле может быть замешана Латвия, так как именно там сейчас живет один из создателей вещества "Новичок", которым, предположительно, и был отравлен Навальный.

Эти версии Путина Макрон, по сообщениям Le Monde, отверг.

Не оставил без внимания публикацию французского издания и Кремль. Там подтвердили, что переговоры действительно были, однако издание допустило "много неточностей в формулировках".

Тема берлинского пациента действительно обсуждалась в ходе недавнего разговора президента Путина и президента Макрона. И мы об этом сообщали. Вместе с тем газета совсем не точна в переданных формулировках,

— сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что Кремль не верит, что разговор двух президентов в прессу "слил" Елисейский дворец.





3. Тайная инаугурация Александра Лукашенко

В среду, 23 сентября, в Беларуси состоялось событие, которого не ждал, похоже, никто: в должность президента страны официально уже в шестой раз вступил 66-летний Александр Лукашенко. Об инаугурации Лукашенко были осведомлены единицы, оно и неудивительно — ведь она была тайной.

С утра к Дворцу независимости в Минске подтянулись милицейские машины и грузовики с военными, а в центре города перекрыли два главных проспекта. Как оказалось, для того, чтобы по ним вскоре проехал кортеж президента.

хорошее фото

Лукашенко по перекрытому пустому городу едет на свою тайную инаугурацию, но что-то в этом кадре все равно пошло не так pic.twitter.com/GzSyvk4Hp3 — маша борзунова (@mborzunova) September 23, 2020

Однако, хоть инаугурация и была секретной, событие это все-таки представлялось Лукашенко торжественным, а потому разделить радость он пригласил несколько сотен гостей: белорусских чиновников, депутатов, должностных лиц, артистов, деятелей культуры и спорта. При этом зарубежных коллег Александр Лукашенко звать не стал. До последнего собравшиеся не подозревали, зачем их пригласили. Телефоны при этом у всех гостей предварительно забрали, так что фотографировать происходящее они не могли.

Церемония вступления в должность президента длилась около 30 минут. Ее не транслировали по телевидению, лишь потом рассказали об этом в выпуске новостей. Как и положено, глава государства, положив правую руку на Конституцию, принес присягу стране и подписал акт.

В этот торжественный день президент дает клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством. В нем очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего, своих убеждений. День вступления в должность президента — это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны — мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать,

— сказал он.

На Западе о тайной инаугурации Лукашенко высказались критически — там отказываются признавать результаты выборов и считают, что они были сфальсифицированы. Но президента Беларуси, который, как говорят, утратил связь с реальностью, это вообще не заботит.

По законам Беларуси мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны. И критика только одна: не то тайна, не то таинство...

— заявил Лукашенко.

В Кремле тоже ничего не знали об инаугурации Лукашенко и отказались ее комментировать. Однако Дмитрий Песков не исключил того, что Владимир Путин позвонит своему белорусскому коллеге, чтобы его поздравить.

Главная конкурентка Лукашенко на выборах, кандидатка от оппозиции Светлана Тихановская, назвала инаугурацию "фарсом" и заявила, что она является единственным лидером, который был избран белорусским народом.

Протесты в стране тем не менее не утихают. В минувшие выходные на улицы Минска вновь вышли женщины на женский марш. Продолжились митинги и вечером в день инаугурации.

И хотя инаугурация президента Беларуси — сомнительный повод для веселья, в сети тем не менее придумали, как остроумно над этим пошутить.

Рецензия на сегодняшнюю тайную инаугурацию Лукашенко от легкоатлетки Надежды Остапчук 😬 pic.twitter.com/ldVp9aunRP — Tribuna.com Беларусь (@goalsby) September 23, 2020

Инаугурация в отдельно взятой квартире. Счас ещё и удостоверение ему выпишу соответствующее. pic.twitter.com/bViGXAhz4h — onair_Lena (@OnairLena) September 23, 2020