Новая криминальная драма выходит на видеосервисе PREMIER

Анастасия Иванова

Как рассказал Илья Куликов, генеральный продюсер сериала «Взрыв», фильм о том, как люди находят в себе силы жить дальше и обретают смысл. Взрыв здесь становится своеобразной метафорой, отправной точкой повествования.Генеральный продюсер видеосервиса PREMIER Тимур Вайнштейн назвал «Взрыв» новой историей для поклонников криминальных драм. Он выразил уверенность, что картина «Взрыв» найдет своего зрителя. Он напомнил, что команда Ильи Куликова ранее создала такие полюбившиеся зрителям сериалы, как «Мылодрама», «Полицейский с Рублевки», «Глухарь», недавно вышедший мистический детектив «Агентство О.К.О.».