Новая криминальная драма выходит на видеосервисе PREMIER
Сегодня, 18:00 Анастасия Иванова
Видеосервис PREMIER представляет новую криминальную драму «Взрыв». Шестнадцатисерийный сериал продюсера и сценариста Ильи Куликова стартовал 24 сентября. Он рассказывает историю 10 выживших после взрыва пятиэтажного дома в Москве жильцов, которые, потеряв все, занимаются расследованием трагедии, не поверив в официальную версию произошедшего.
Как рассказал Илья Куликов, генеральный продюсер сериала «Взрыв», фильм о том, как люди находят в себе силы жить дальше и обретают смысл. Взрыв здесь становится своеобразной метафорой, отправной точкой повествования.
Генеральный продюсер видеосервиса PREMIER Тимур Вайнштейн назвал «Взрыв» новой историей для поклонников криминальных драм. Он выразил уверенность, что картина «Взрыв» найдет своего зрителя. Он напомнил, что команда Ильи Куликова ранее создала такие полюбившиеся зрителям сериалы, как «Мылодрама», «Полицейский с Рублевки», «Глухарь», недавно вышедший мистический детектив «Агентство О.К.О.».
По материалам: planet-today.ru