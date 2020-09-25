Новые подробности смерти Софьи Конкиной

Алексей Вольцев

Дочь актера Владимира Конкина София трагически погибла в Москве. Обстоятельства смерти 32-летней девушки выглядят очень странно. Девушка отправилась в бассейн, но не вернулась. Более суток родственники не знали о ее местонахождении, а 23 сентября родным позвонили из Боткинской больницы и сообщили, что Софья находится в реанимации.

Как сообщают очевидцы, Софья пришла в бассейн около 23:30, в это время там, скорее всего, не было других посетителей. Софию обнаружили практически на дне, однако ее удалось быстро вытащить из воды.

«За четыре минуты скорая помощь домчалась до дверей фитнес-клуба, за две минуты добралась до пациентки»,

— сообщают очевидцы.

Врачи начали восстанавливать сердечный ритм, но самостоятельно дышать Софья так и не смогла. Вдох-выдох девушка начала уже делать в Боткинской больнице. Там врачи сделали все возможное, чтобы спасти Софью. Однако с каждой минутой ей становилось все хуже. У Конкиной отказали почки. Девушка скончалась. Причиной гибели стало утопление.

В фитнес-клубе Jump, где занималась Конкина, от комментариев отказываются. Отметим, что в спортклубе нет своего медпункта. Родственники Софьи отмечают, что девушка великолепно плавала, поэтому утонуть сама никак не могла.

Сейчас правоохранительные органы разбираются в ситуации.

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