Обмен Биткоинов с помощью сервиса Monabey

Роман Иванов

Криптовалюта уже давно стала обыденным и довольно популярным платежным средством по всему миру. Децентрализованная система, которая не подчиняется ни одному из банков мира, позволяет переводить средства мгновенно в любую страну по выгодному курсу.

Компания Monabey осуществляет свою профессиональную деятельность по обмену криптовалют уже более 8 лет и за такой существенный срок смогла зарекомендовать себя в качестве надежного и проверенного партнера, который всегда выполняет свои обязательства перед клиентами, предлагая лучшие курсы обмена с минимальной комиссией.

Как происходит обмен на платформе Monabey

На платформе Monabey вы сможете без проблем обменять биткоины или любую другую криптовалюту на рубли, доллары или евро сразу же после регистрации на сайте. Обратите внимание, что для продажи криптовалют вам сперва потребуется завести денежные средства на внутренней кошелек Monabey. Сделать это можно в личном кабинете в разделе «пополнить счет».

Для того чтобы обменять криптовалюту по выгодному курсу, перейдите на главную страницу и выберите подходящее объявление о продаже/покупке, или же отсортируйте все представленные объявления по способу оплаты.

Чем выше репутация продавца в объявлении, тем больше успешных сделок он совершил, что, по сути, является своеобразной гарантией совершения сделок в дальнейшем. Также обращайте внимание на лимит сделки, минимальную и максимальную сумму доступную для обмена по текущему объявлению.

Для отправки запроса на сделку нажмите на кнопку «купить» или «продать». В новом окне укажите желаемую сумму в биткоинах или рублях. При необходимости отправьте продавцу сообщения с дополнительной информации. Если он покупает биткоины за иную криптовалюту, то монеты будут начислены на ваш баланс, как только продавец подтвердит зачисления средств и наоборот, если вы продаете биткоины, то они будут начислены на счет покупателя только после того, как вы подтвердите что получили деньги.

Высокий уровень безопасности и надежность сделки

Все проводимые сделки на платформе защищены от депонирования – это значит, что при открытии сделки на балансе продавца замораживается часть криптовалюты (или рублей), которая не может быть выведена со счета до того как сторона не выполнит свои обязательства.

В случае возникновения споров модератор платформы (независимо, как третье лицо) рассматривает аргументы сторон и начисляет средства обмена той стороне, которая выполнила условия сделки.