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"Огромные риски": что означает призыв Путина ограничить технологии ради традиций и морали?

"Огромные риски": что означает призыв Путина ограничить технологии ради традиций и морали?

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на 75 юбилейной ГА ООН поднял одну из самых популярных тем последних лет - роль технологий в современном мире, риски свободе развития общества, автономии человека, отсутствие четких "границ дозволенного".

"…Пандемия заострила и целый ряд этических, технологических, гуманитарных тем. Так, передовые цифровые технологии позволили быстро перестроить систему образования, торговли, сферы услуг, наладить дистанционное обучение, онлайн-курсы для людей разных возрастов. Искусственный интеллект помогал врачам более точно и быстро ставить диагнозы, подбирать оптимальные схемы лечения. Но, как и любые другие инновации, цифровые технологии имеют тенденцию к неуправляемому распространению и так же, как и обычное оружие, могут попасть в руки к разного рода радикалам и экстремистам не только в зонах региональных конфликтов, но и во вполне благополучных странах, порождая огромные риски", - сказал российский лидер.

Он призвал слушателей задуматься, насколько в новую эпоху будут защищены права граждан: права на частную жизнь, собственность, безопасность. Между стимулами к развитию и ограничениями нужно найти баланс, подчеркнул президент и добавил - к согласию в сфере регулирования нужно прийти "совместными усилиями".

"Мы должны учиться использовать новые технологии во благо человечества, найти правильный баланс между стимулами к развитию искусственного интеллекта и оправданными ограничительными мерами, совместными усилиями прийти к согласию в сфере регулирования, которое исключило бы потенциальные угрозы, причем с точки зрения не только военной, технологической безопасности, но и традиций, права, морали человеческого общения…".

Актуальность поднятой российским президентом проблематики отметила первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Ирина Рукавишникова.

"Цифровые технологии сегодня действительно развиваются во всех сферах жизни настолько стремительно, что законодательство не может работать в упреждающем режиме, а вынуждено регулировать уже более-менее устоявшиеся "правила игры". Например, на рынке такси уже несколько лет работают крупные агрегаторы, в связи с пандемией такси стали использовать не только для перевозки пассажиров, но и различных продуктов и товаров. А законодательное регулирование этой отрасли пока отсутствует", - подчеркнула сенатор.

В числе острых вопросов, которые требуют скорейшего решения на уровне федерального законодательства, Рукавишникова назвала обеспечение сохранности персональных данных граждан в цифровом пространстве, защита детей и подростков от кибербуллинга. Причем она подчеркнула - наказание за правонарушения и преступления, совершенные с использованием Сети или в реальной жизни, должны быть абсолютно идентичными.

"Как профессиональный юрист должна отметить, что моральные принципы жизни общества всегда шире, чем его правовая база. Они - идеал, то, к чему мы стремимся. А законодательство - это практически применимые в реальности правила жизни общества. К сожалению, пока в интернет-среде больше чисто моральных регулировок, чем четких правовых норм. Но и эта сфера в обозримом будущем обретет полноценную правовую базу", - добавила эксперт.

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По материалам: uposters.ru

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