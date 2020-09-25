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Оригинальное украшение сада – эффектный кампсис

Оригинальное украшение сада – эффектный кампсис

Кампсис привлекает к себе внимание не только во время цветения, но и на протяжении всего дачного сезона сочной зеленью и оригинальными листьями. Это растение выходец с южных широт, но растет и в средней полосе при правильном уходе и надежном укрытии на зиму.

Выбор участка и посадка

Кампсис будет прекрасно расти на открытом, солнечном месте с южной стороны приусадебного участка. Но надо учесть, что мощная корневая система растения может даже разрушить фундамент или забор, поэтому кампсис высаживают вдали от построек. Растение вовсе не требовательно к грунту, но все же будет лучше развиваться на рыхлой и увлажненной земле.

Для посадки саженца выкапывают яму около 40 см глубиной. На ее дно засыпают смесь из части огородной земли, двух частей песка и части перегноя. Полезно добавить комплексное минеральное удобрение.


Сверху на насыпанный слой подготовленной смеси устанавливают саженец, и засыпают его обычной садовой землей. Грунт уплотняют и проливают. Как только вода впитается, околоствольный круг мульчируют компостом либо торфом. Обязательно надо установить прочную опору, так как кампсис дает много тяжелой зеленой массы.

Уход за кампсисом

Растение нуждается в равномерном поливе, но нельзя допускать большого переувлажнения. Первые два года после посадки, если земля была заправлена удобрениями, культуру не подкармливают. Затем начинают вносить фосфор и азот для более пышного и продолжительного цветения. Начинают подкармливать раз в месяц уже в апреле. В сентябре внесение удобрений прекращают.

На 2-ой год после высадки растение обрезают. Необходимо оставить 5 самых сильных побегов. Каждую весну срезают на 2 почки верхние побеги. Также вырезают все слабые и больные побеги. Осенью необходимо срезать все побеги, которые растут за пределами отведенной территории для кампсиса.

Хотя культура любит тепло, ей нестрашно кратковременное похолодание до -20 градусов. Чтобы кампсис перезимовал без потерь, его укрывают. В основном растение укрывают, чтобы предупредить вымокание.

Когда наступят холода, необходимо побеги снять с опоры и уложить на землю. Сверху кампсис накрывают лапником, а затем пленкой.

Кампсис – это очень неприхотливая культура, и при минимальном уходе порадует цветовода оригинальным цветением.

# Интересное
По материалам: planktons

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