Озвучили причину смерти дочери Владимира Конкина Софии

Влада Некрасова

В сеть просочились версии причин смерти дочери знаменитого Владимира Конкина. Недавно стало известно, что 32-летняя София Конкина утонула в бассейне фитнес-клуба, который посещала регулярно. Стоит отметить, женщина очень хорошо владела навыками плавания, а проблем со здоровьем у нее не наблюдалось. Медицинские эксперты, проведя вскрытие тела ушедшей, сделали заключение, что София могла быть пьяна, хотя результаты проверки крови еще не готовы.

В Москве погибла дочь заслуженного российского артиста Владимира Конкина - 32-летняя София. По предварительным данным, два дня назад девушка отправилась в плавательный бассейн фитнес-клуба, однако домой она так и не вернулась. pic.twitter.com/gXm7GPknLw — Andrey Filippov (@AndreyF10380557) September 24, 2020

Впервые такое предположение появилось у сотрудников фитнесс-клуба, которые обнаружили некоторые улики.

В Москве утонула в бассейне дочь актёра Владимира Конкина.София так и не пришла в сознание,отказали почки.Жена актёра умерла в 2010 от рака.Возникает вопрос-а охрана и тренеры бассейна где были?Или что,опять экономия с попыткой отбить утерянное бабло? pic.twitter.com/i9WQI5bSQf — Широнина Надежда (@buBK3Ck2QccXHBJ) September 24, 2020

«Анна, владелица клуба, видела Соню до смерти, говорила, что от нее пахло алкоголем. А потом ее рвало красным вином. После того, как все случилось, в сумке клиентки обнаружили штопор и пробку от бутылки вина»,

32-летняя дочь актера Владимира Конкина скончалась в реанимации Боткинской больницы после отказа почек. 22 сентября София Конкина отправилась в бассейн при фитнес-зале Jump. 23 сентября родным сообщили, что она госпитализирована с диагнозом "утопление". https://t.co/SLUNYrYomm pic.twitter.com/I6O4qx7hdc — Знаменитости (@PeoplesRU) September 24, 2020

— поделился информацией один из работников клуба.

Еще одним доказательством возможного утопления в связи с состоянием алкогольного опьянения стал звонок мачехи Сони, которая, дозвонившись в фитнес-клуб в тот роковой день, задала вопрос администратору: «Она пьяная?»

Возможно, семье было что-то известно о проблемах недавно умершей Софии Конкиной.

РИА Новости. Дочь заслуженного артиста России Владимира Конкина София погибла в Москве в возрасте 32 лет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, причиной смерти стало утопление в пресной воде. pic.twitter.com/AaYcQezBwD — виталий (@vitalijlomov) September 24, 2020

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