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Озвучили причину смерти дочери Владимира Конкина Софии

Озвучили причину смерти дочери Владимира Конкина Софии

В сеть просочились версии причин смерти дочери знаменитого Владимира Конкина. Недавно стало известно, что 32-летняя София Конкина утонула в бассейне фитнес-клуба, который посещала регулярно. Стоит отметить, женщина очень хорошо владела навыками плавания, а проблем со здоровьем у нее не наблюдалось. Медицинские эксперты, проведя вскрытие тела ушедшей, сделали заключение, что София могла быть пьяна, хотя результаты проверки крови еще не готовы.


Впервые такое предположение появилось у сотрудников фитнесс-клуба, которые обнаружили некоторые улики.

«Анна, владелица клуба, видела Соню до смерти, говорила, что от нее пахло алкоголем. А потом ее рвало красным вином. После того, как все случилось, в сумке клиентки обнаружили штопор и пробку от бутылки вина»,

— поделился информацией один из работников клуба.

Еще одним доказательством возможного утопления в связи с состоянием алкогольного опьянения стал звонок мачехи Сони, которая, дозвонившись в фитнес-клуб в тот роковой день, задала вопрос администратору: «Она пьяная?»

Возможно, семье было что-то известно о проблемах недавно умершей Софии Конкиной.

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По материалам: popcake.tv

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