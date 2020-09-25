Патрушев посетил судостроительный комплекс "Звезда" в Приморье

Алексей Вольцев

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в пятницу посетил судостроительный комплекс (ССК) "Звезда", где ознакомился с развитием самого предприятия и ходом постройки уже заложенных здесь газовозов, танкеров и других судов.

На верфи его сопровождали вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и глава Приморья Олег Кожемяко. Пояснения давали гендиректор предприятия Сергей Целуйко и вице-президент "Роснефти" Константин Лаптев.

Патрушев осмотрел сухой док, являющийся основным объектом строительства второй очереди судоверфи и предназначенный для возведения буровых платформ, супертанкеров, газовозов и других видов морской техники. Также секретарь СБ РФ посетил ряд цехов предприятия, где ознакомился с производством, в частности, винто-рулевых колонок для газовозов и закладной секции первого ледокола проекта "Лидер". Патрушеву также показали строительство на стапеле второго танкера класса "Афрамакс" (головное судно этого класса - "Владимир Мономах" - был спущено на воду в мае 2020 года и проходит швартовные испытания) и многофункционального судна снабжения усиленного ледового класса. Всего на сегодняшний день в разной стадии строительства на СКК "Звезда" находятся шесть танкеров типа "Афрамакс", четыре многофункциональных судна снабжения и ряд других судов.

Большом Камне, обратив внимание на важность возведения одновременно с этим и детских садов, школ и других социальных объектов.

Кроме того, Патрушев посетил расположенный здесь же Дальневосточный завод "Звезда", где ознакомился с загрузкой предприятия и ходом работ на нем.