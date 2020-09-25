Павел Прилучный и Мирослава Карпович холодно ведут себя на публике
После того, как в сети появилась новость о том, что Павел Прилучный ушел от Агаты Муцениеце, поклонники актера быстро поняли, что стало главной причиной их расставания: актер бросил мать своих детей ради Мирославы Карпович, в которую влюбился без памяти.
И хотя актеры долгое время никак не комментировали слухи о своем романе и публично не обсуждали свои отношения, в сети то и дело появлялись свежие снимки влюбленной парочки, которая проводила вместе дни напролет.
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Поговаривают, что Мирослава Карпович получила роль в четвертом сезоне сериала "Мажор", где играет её возлюбленный Павел Прилучный. ⠀ По слухам, актриса заменит исполнительницу главной женской роли Карину Разумовскую. ⠀ Вокруг "Мажора" в последнее время ходит много слухов. Ранее актер Павел Прилучный говорил, что в сериале сниматься больше не будет. Но, если верить разговорам, в новых эпизодах он все же появится. Так это или нет, посмотрим. ⠀ Вы бы хотели видеть Мирославу и Павла вместе в одном сериале?
Недавно, после долгого перерыва, Павел и Мирослава вернулись к работе над совместным проектом. По слухам, именно постановка «Косметика врага» сблизила двух актеров: в то время Прилучный еще был женат, но Мира покорила его сердце.
Несмотря на страстный роман, актеры держались на сцене очень сдержано, чтобы не выходить за рамки установленных амплуа, так, как и полагается профессионалам. Правда, после спектакля большая часть оваций досталась Павлу: зрители сочли роль и исполнение Мирославы куда менее интересным.
Сейчас Карпович и Прилучный вместе живут в загородном особняке, но стараются не разглашать более личные подробности своей совместной жизни.
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Аншлаг! Зал аплодировал стоя и долго не отпускал нас в Новосибирске! Спасибо! . . . 12 февраля состоялся первый показ спектакля «Косметика врага» В ролях : Павел Прилучный, Александр Обласов, Мирослава Карпович. Режиссёр спектакля - Александр Баршак; Помощник режиссёра- Наталия Задонская; Продюсеры- Павел Прилучный, Виталий Гершинков. Исполнительный продюсер- Иван Шкурдалов. #афишачелябинка#косметикаврага#прилучный#прилучныебудни#авантюристыпоневоле#мажор#мажор4