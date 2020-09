Павел Прилучный и Мирослава Карпович холодно ведут себя на публике

View this post on Instagram

Поговаривают, что Мирослава Карпович получила роль в четвертом сезоне сериала "Мажор", где играет её возлюбленный Павел Прилучный. ⠀ По слухам, актриса заменит исполнительницу главной женской роли Карину Разумовскую. ⠀ Вокруг "Мажора" в последнее время ходит много слухов. Ранее актер Павел Прилучный говорил, что в сериале сниматься больше не будет. Но, если верить разговорам, в новых эпизодах он все же появится. Так это или нет, посмотрим. ⠀ Вы бы хотели видеть Мирославу и Павла вместе в одном сериале?