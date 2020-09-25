Павел Прилучный и Мирослава Карпович холодно ведут себя на публике

Лидия Мартынова

После того, как в сети появилась новость о том, что Павел Прилучный ушел от Агаты Муцениеце, поклонники актера быстро поняли, что стало главной причиной их расставания: актер бросил мать своих детей ради Мирославы Карпович, в которую влюбился без памяти.

И хотя актеры долгое время никак не комментировали слухи о своем романе и публично не обсуждали свои отношения, в сети то и дело появлялись свежие снимки влюбленной парочки, которая проводила вместе дни напролет.

Недавно, после долгого перерыва, Павел и Мирослава вернулись к работе над совместным проектом. По слухам, именно постановка «Косметика врага» сблизила двух актеров: в то время Прилучный еще был женат, но Мира покорила его сердце.

Несмотря на страстный роман, актеры держались на сцене очень сдержано, чтобы не выходить за рамки установленных амплуа, так, как и полагается профессионалам. Правда, после спектакля большая часть оваций досталась Павлу: зрители сочли роль и исполнение Мирославы куда менее интересным.

Сейчас Карпович и Прилучный вместе живут в загородном особняке, но стараются не разглашать более личные подробности своей совместной жизни.

Подпишись на нас в Яндекс Новости