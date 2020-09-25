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Плющенко ответил на критику директора "Самбо-70" фразой из "Жмурок"

Плющенко ответил на критику директора "Самбо-70" фразой из "Жмурок"

Фигурист Евгений Плющенко в своем Instagram отреагировал на критику со стороны генерального директора центра спорта и образования "Самбо-70" Рената Лайшева, назвавшего его бездельником.

"Директору штаба от "бездельника", — подписал Плющенко видео, в котором голосом Никиты Михалкова звучит фраза из фильма "Жмурки". 

"Ну, если ты видишь, что ситуация накаляется, то переведи стрелку на другой день".

Лайшев ранее прокомментировал конфликт между Евгением Плющенко и Этери Тутберидзе. Тренерский штаб Тутберидзе обнародовал переписку своей воспитанницы Алины Загитовой с супругой Плющенко Яной Рудковской, в которой продюсер приглашает олимпийскую чемпионку в академию Плющенко, но та отказывается. Гендиректор "Самбо-70" на это назвал Плющенко бездельником, который лишь пользуется плодами труда Тутберидзе.

"Плющенко — бездельник, ему должно быть стыдно. А мы перешли в наступление. Нам ни за что не стыдно. И Медведева, и Загитова, и Косторная с Трусовой — все они ученицы Тутберидзе, которая является настоящим пахарем. Все остальные плющенки, Рудковская на ней пиарятся", — заявил Лайшев.

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По материалам: uposters.ru

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