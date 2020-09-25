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Победившую на выборах уборщицу выдвинули на Нобелевскую премию мира

Победившую на выборах уборщицу выдвинули на Нобелевскую премию мира
Победившую на выборах главы сельского поселения в Костромской области уборщицу Марину Удгодскую выдвинули на Нобелевскую премию мира, пишет "Московский комсомолец". Эксперимент с предложением ее кандидатуры провели журналисты издания.

Они заполнили специальную форму для подачи заявки. Отмечалось, что выдвигать кандидатов могут не все: инициатор должен соответствовать определенным критериям. Так, в частности, внести кандидатуру могут университетские профессора, почетные профессора и доценты истории, социальных наук, права, философии, теологии и религии, ректоры университетов и директора университетов, а также директора институтов исследования проблем мира и институтов внешней политики.

# Политика
По материалам: ria.ru

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