Победившую на выборах уборщицу выдвинули на Нобелевскую премию мира

Анастасия Иванова

Победившую на выборах главы сельского поселения в Костромской области уборщицу Марину Удгодскую выдвинули на Нобелевскую премию мира, пишет "Московский комсомолец". Эксперимент с предложением ее кандидатуры провели журналисты издания.

Они заполнили специальную форму для подачи заявки. Отмечалось, что выдвигать кандидатов могут не все: инициатор должен соответствовать определенным критериям. Так, в частности, внести кандидатуру могут университетские профессора, почетные профессора и доценты истории, социальных наук, права, философии, теологии и религии, ректоры университетов и директора университетов, а также директора институтов исследования проблем мира и институтов внешней политики.