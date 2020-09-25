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Почему Чонгук обращается к Тэхёну на «Вы»?

Почему Чонгук обращается к Тэхёну на «Вы»?

Ни для кого из АРМИ не будет новостью, что дружба Ви (V) и Чонгука (Jungkook) – одна из самых прочных во всей к-поп культуре. Однако мало кто задумывается о том, что их отношения построены вовсе не на общих воспоминаниях или одинаковых увлечениях (хотя и это, конечно, имеет место быть). Главный фундамент дружбы Тэхёна и Золотого макнэ – бесконечное уважение.


7 лет назад, кто BTS только начинали свое существования, Чонгук выработал для себя важное правило: всегда вежливо общаться с теми, кто старше, обращаться на «Вы» и придерживаться правил формального общения.


Однажды, во время одной из репетиций, Тэхён предложил Чонгуку перейти на более неформальный тон общения, такой, который свойственен друзьям одного возраста, но макнэ отказался:

«Это спасло наши отношения от разрушения. Я думаю, мы бы гораздо больше ссорились, если бы я так по-свойски разговаривал с тобой»,

– объяснил айдол.

Чонгук признался в этом в одном из эпизодов нового шоу BTS «In the SOOP». Это заставило Ви ненадолго задуматься, но затем айдол честно признался, что предпочел бы драки: по мнению музыканта, это бы не разрушило их отношения, а сделало бы друзей еще ближе.

Возможно, Ви прав, ведь даже сам Чонгук заметил, что уже с самых первых дней знакомства у них с Тэхёном было много общего.

Конечно, у остальных мемберов бойз-бэнда и АРМИ есть свой взгляд на ситуацию, и многие из них осуждают Чонгука за принятое решение.

«Я не хочу никого обидеть, но совсем не понимаю всей этой иерархической структуры. Возможно, в этом есть свои плюсы, но мне это не нравится»,

– призналась одна из фанаток группы.

Как бы то ни было, те решения, которые музыканты принимали семь лет назад, отражаются в том, что они имеют сейчас. А сейчас Ви и Чонгук могут смело заявить, что их дружба не боится ничего.

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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