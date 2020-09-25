Польша не намерена разрывать дипломатические отношения с Белоруссией

Лидия Мартынова

Варшава не рассматривает варианта разрыва дипломатических отношений с Минском. Об этом сегодня, 25 сентября, заявили в пресс-службе МИД Польши.

«Правительство Польши поддерживает дипломатические отношения с Белоруссией и не намерено их разрывать», — заявили в полском ведомстве.

Напомним, в Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых официально победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Станы Запада не признали итогов голосования, а Польша отказалась считать Лукашенко легитимным президентом. Несмотря на отношение со стороны ЕС и США, белорусский лидер 23 сентября провел инаугурацию и официально вступил в должность главы государства.