«Попал под фильтр»: Глава немецкой контрразведки проспал «правых» — мнение

Влада Некрасова

Решение об увольнении главы Службы военной контрразведки (MAD) Кристофа Грамма принималось в Германии на самом высоком уровне, заявил ИА Newstes Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН.

По мнению российского эксперта, начальник MAD Кристоф Грамм, об отставке которого было объявлено накануне, «не оправдал доверия немецких властей, болезненно реагирующих на проявления неонацизма».

Ранее стало известно, что министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр уволила Грамма, за то, что контрразведчик «проспал» ячейку правых экстремистов в элитном подразделении бундесвера.

«Известно, что общественность Германии, а с ней и политический класс этой страны, болезненно реагируют именно на проявления неонацизма. Причём особенно в силовых ведомствах. Считается, что основное политическое кредо современной Федеративной Республики — преодоление нацистского прошлого и в политике, и в быту», — рассказал Александр Камкин.

Он отметил, что решение явно принималось на самом высоком уровне, и власти решили продемонстрировать свою жёсткую позицию по данному вопросу, чтобы избежать критики журналистов, специализирующихся на разоблачениях правых группировок.

«В данном случае немцы предпочитают решать вопрос самым простым способом — отставкой. Думаю, что там и дальше будут усиленно использовать социальные фильтры в отношении лиц, социально склонных к радикальным идеям. Уже известны случаи, когда за гражданами наблюдали ещё до их поступления на службу в силовые структуры, например, из-за каких-то неоднозначных постов в социальных сетях», — объяснил ведущий научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН.

По словам политолога, граждан, считающихся неблагонадёжными в Германии, не допускают, в том числе к поступлению на воинскую службу.

«Лет 10 назад, когда армия в Германии ещё не была полностью переведена на контрактную основу, там происходили анекдотичные случаи. Например, в штаб-квартиру одной из немецких правых партий приходили подростки лет 17-ти и просили зачислить их. У них спрашивали: «Зачем?» Они на это отвечали: «Мы не хотим в армию идти, потому что знаем, что если вступим в вашу партию, то нас не возьмут на военную службу. Такие случаи действительно бывали, поэтому фильтры, про которые мы говорим, действительно достаточно мощные», — пояснил Александр Камкин.

Российский эксперт подчеркнул, что в последние годы в немецком обществе наблюдается рост напряжённости, связанный с одной стороны с неодобрением миграционной политики властей, а с другой — с проявлениями обратной ксенофобии уже со стороны мигрантов, которые часто тоже недовольны порядками в принимающей их стране.

На вопрос, может ли отставка начальника военной разведки Кристофа Грамма ослабить позицию силовых структур Германии, собеседник ответил, что теоретически может, «потому что в данном случае речь идёт о должности профессионала».

«Однако не стоит забывать, что это — политическое дело. И такие кадровые решения принимаются, основываясь на политическую повестку», — заявил Александр Камкин, добавив, что к ослаблению всей немецкой «государственной машины» уход главы MAD не приведёт.

Эксперт также рассказал, что табу на определённую идеологию для Германии не новшество. В 60-е годы там была запрещена коммунистическая партия и даже составлялись списки учителей, пропагандирующих левые идеи.

«Правоохранительные органы этой страны всегда обращали пристальное внимание на тех же ультраправых диссидентов. Вероятно, в целом, отставка главы контрразведки будет своеобразным примером для других инакомыслящих, что подобное поведение там не допускается», — заключил Александр Камкин.

Добавим, что опальный Грамм проводил реформы, направленные на устранение связей между радикалами и армией, однако, после серии громких скандалов, связанных с военнослужащими, заподозренными в неонацизме, руководство бундесвера решилось на чистку руководящего состава одного из подразделений.

ИА Newstes сообщало о том, что в симпатиях к неонацистам были также заподозрены немецкие полицейские.