«Попал под фильтр»: Глава немецкой контрразведки проспал «правых» — мнение
Решение об увольнении главы Службы военной контрразведки (MAD) Кристофа Грамма принималось в Германии на самом высоком уровне, заявил ИА Newstes Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН.
По мнению российского эксперта, начальник MAD Кристоф Грамм, об отставке которого было объявлено накануне, «не оправдал доверия немецких властей, болезненно реагирующих на проявления неонацизма».
Ранее стало известно, что министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр уволила Грамма, за то, что контрразведчик «проспал» ячейку правых экстремистов в элитном подразделении бундесвера.
Он отметил, что решение явно принималось на самом высоком уровне, и власти решили продемонстрировать свою жёсткую позицию по данному вопросу, чтобы избежать критики журналистов, специализирующихся на разоблачениях правых группировок.
По словам политолога, граждан, считающихся неблагонадёжными в Германии, не допускают, в том числе к поступлению на воинскую службу.
Российский эксперт подчеркнул, что в последние годы в немецком обществе наблюдается рост напряжённости, связанный с одной стороны с неодобрением миграционной политики властей, а с другой — с проявлениями обратной ксенофобии уже со стороны мигрантов, которые часто тоже недовольны порядками в принимающей их стране.
На вопрос, может ли отставка начальника военной разведки Кристофа Грамма ослабить позицию силовых структур Германии, собеседник ответил, что теоретически может, «потому что в данном случае речь идёт о должности профессионала».
«Однако не стоит забывать, что это — политическое дело. И такие кадровые решения принимаются, основываясь на политическую повестку», — заявил Александр Камкин, добавив, что к ослаблению всей немецкой «государственной машины» уход главы MAD не приведёт.
Эксперт также рассказал, что табу на определённую идеологию для Германии не новшество. В 60-е годы там была запрещена коммунистическая партия и даже составлялись списки учителей, пропагандирующих левые идеи.
Добавим, что опальный Грамм проводил реформы, направленные на устранение связей между радикалами и армией, однако, после серии громких скандалов, связанных с военнослужащими, заподозренными в неонацизме, руководство бундесвера решилось на чистку руководящего состава одного из подразделений.
ИА Newstes сообщало о том, что в симпатиях к неонацистам были также заподозрены немецкие полицейские.