Признание в любви мужчине своими словами: 100 примеров до слез

Лидия Мартынова

Любовь –самое восхитительное и фантастическое чувство в мире. Вот только признаться всвоих чувствах – так просто и в тоже время, невероятно сложно. Если тычувствуешь себя невероятно счастливой рядом с мужчиной, если ваши отношенияприносят чувство покоя и эйфории, если у вас есть схожие цели или интересы, то,скорее всего он – твоя вторая половинка. И не стоит об этом молчать.100 романтических признаний мужчинеОднажды ночью я загадала желание, чтобы Вселенная послала мне человека, которого я буду безумно любить. Спасибо, что появился в моей жизни! Мне нравится видеть тебя счастливым каждый час. Моя самая большая награда – видеть, как ты улыбаешься, любимый. Любовь к тебе сделала так много невозможного. Любить тебя – это все, что я хочу делать до конца своей жизни.Если ты спросишь меня, почему я так сильно тебя люблю – я не отвечу… Любовь не требует причин. Это происходит само собой.Я без ума от тебя, без ума от всего, что связано с тобой.Твое сердце – это то место, где я хочу быть всю жизнь. Пожалуйста, не подведи меня.Ты знаешь волшебный способ сделать мое сердце счастливым. Ты – источник моего счастья.Никаких слов недостаточно, чтобы сказать тебе, насколько ты хорош. Я люблю тебя.Иногда я думаю, а стоит ли бороться за любовь? Но потом вспоминаю тебя и готовлюсь к войне. Обожаю тебя и очень жду. Я начала дышать в тот день, когда встретила тебя. Никто не заставляет меня чувствовать себя так, как ты. За это я всегда буду любить тебя. То, чему ты научил меня за этот короткий период наших отношений, я буду ценить вечно. Я в полной безопасности, когда ты обнимаешь меня. Мне кажется, что я могу контролировать все в своей жизни. Единственное, что я не могу контролировать, это то, как бьется мое сердце, когда я вижу тебя. Я желаю, чтобы счастье, верность и любовь стали частыми гостями в нашем доме. Ты – теплая чашка кофе дождливым утром, мягкое одеяло холодной ночью и радуга после грозы. Ты – вся любовь, страсть и утешение моей жизни. Порой, ты сводишь меня с ума. Но я все равно люблю тебя. Интересно, ты понимаешь, как важно для меня слышать звук твоего голоса каждый день?Во всем мире нет для меня такого сердца, как твое. Во всем мире нет такой любви к тебе, как моя. Я буду рядом. Расстояние не может нас разлучить – оно сделает нас ближе. Я просто хочу, чтобы ты знал, как ты важен для меня. С тобой часы становятся минутами. Мои чувства будут жить вечно! Ты мое солнышко, даже в самые пасмурные дни. Большинство мужчин – игроки, пока не появляется одна особенная девушка. Люблю тебя и рада, что ты перестал играть. В твоем лице я нашла того, стоит моего смеха, стоит моего сердца. Ни один парфюм не сравнится с запахом любимого человека. Любой может поймать мой взгляд, но ты – тот особенный, что поймал мою душу. Моя любовь – это тайна, но она больше не стоит того, чтобы ее хранить. Ты – кислород, а я умираю от желания дышать. Я страдаю от бессонницы, потому что наша реальность лучше любых снов. Я предпочла провести с тобой одну жизнь, чем в одиночестве встретить все века этого мира. Две души с одной мыслью, два сердца, которые бьются как одно. Ты для меня все. Твой нежный голос может унять всю мою печаль. Твоя улыбка вселяет в меня надежду. Любовь к тебе – окрыляет. Я ищу тебя в каждом прохожем, который встречается на моем пути. Я очень старалась скрыть от тебя свои истинные чувства. Но это было действительно бесполезно. Некоторые люди утверждают, что настоящей любви не существует. Встретив тебя, я готова с этим поспорить. Ты единственный человек, с которым я всегда хотела быть, несмотря ни на что. Без тебя жизнь была бы сплошным кошмаром. Я никогда не желала ничего сильнее, кроме твоей любви. Ты заслуживаешь самого лучшего в жизни, и именно поэтому я хочу, чтобы ты знал, что ты занимаешь особое место в моем сердце. Все сладости мира не сравнятся с твоими поцелуями. Люблю тебя. Я не хочу быть ни твоим отражением, ни твоей мечтой. Я хочу быть твоей тенью, чтобы всегда следовать за тобой, куда бы ты ни пошел. Ты можешь быть вне моего поля зрения, но не за пределами моего сердца. Для меня ты особенный мужчина! Нет предела тому, чего бы я не смогла сделать для тебя. Просто попроси, и это будет исполнено. Каждый час – это благословение, когда ты рядом со мной. Твоя любовь коснулась моего сердца, твои слова вдохновили меня на многое. Ты единственный в моей жизни. Свеча может растаять и огонь может погаснуть, но моя любовь навсегда останется пламенем в моем сердце. Я чувствую себя королевой, потому что ты мой король. Я счастлива называть тебя своим. Я буду землей, которая держит тебя. Я буду светом, который поведет тебя. Я обыщу весь мир, чтобы найти тебя! Я бы пересекла тысячу океанов только для того, чтобы крепко обнять тебя. Я бы покорила тысячу гор, только чтобы быть с тобой каждый день. Ты – моя блестящая звезда. Я люблю тебя. Расстояние никогда не сможет изменить любовь, которую я питаю к тебе.... Это истинная правда, что мое сердце всегда замирает, когда ты произносишь мое имя. Если любви можно избежать просто закрыв глаза, тогда бы я и глазом не моргнула, потому что я этого не хочу. Ты – единственный человек, благодаря которому я научилась наслаждаться моментами. Ты же знаешь, что я хочу тебя. Ты тот мужчина, которого я желаю больше всего. Мне нужна твоя любовь, дорогой. Ты всецело в моем сердце, и я не могу отрицать этого. Я останусь верна тебе на века. Я поняла, что попала в беду, как только встретила тебя! Нет большего света, способного осветить мой путь, чем любовь, которую ты принес в мою жизнь, я чувствую себя такой счастливой! Мое сердце бешено колотится. Мои глаза смотрят на тебя. Мои ноги идут за тобой. Это фантастически, я люблю тебя! Всякий раз, когда тебе будет грустно, я буду рядом. Почему я умираю снова и снова каждый раз, когда вижу тебя? Однажды меня спросили, что делает людей счастливыми… Одни говорили о богатстве, другие – о славе. Я задумалась, и в этот самый момент вспомнила о тебе. Если любовь это болезнь, тогда я неизлечима тобой больна. Я никогда никого так не полюблю, как тебя! Ты – мой котик. У меня есть сотни причин любить тебя и миллион причин никогда не отпускать, но я могу выразить все это только одним способом: я люблю тебя. Все сокровища и предметы роскоши в мире ничего не значили бы без тебя. Ты – жемчужина моей жизни. Знаешь, я уверена, что хочу засыпать каждый вечер в твоих объятиях, просыпаться и чувствовать тебя рядом, завтракать твоими поцелуями, провожать и встречать тебя с работы радостной улыбкой, крепкими объятиями и поцелуями. Мне бы хотелось радоваться каждому счастливому моменту рядом с тобой и делить неудачи и горе, потому что только ты даешь мне силы, чтобы не упасть, а идти дальше. Песни о любви стали еще слаще теперь, когда они о нас с тобой. Я тебя просто люблю и хочу, чтобы это было навеки, потому что лучшего уже просто не существует, лучшего для меня! Мне хочется с тобой всего сразу... и долго, и много, и страстно, и нежно! Голос твой для меня - радость, звони чаще - я прошу, нет ничего лучшего на свете, чем услышать от тебя: «Я люблю»! Каждый может сделать меня счастливой, совершив нечто особенное для меня, и только один человек может сделать меня счастливой, не сделав ничего. И это ты - мой любимый. Люблю тебя. Мои чувства к тебе – это счастливый путь, начинающийся с вечности и никогда не прекращающийся! Я не могу объяснить свою безусловную любовь к тебе словами. Я чувствую себя одной из самых счастливых женщин, когда ты рядом со мной. Первый раз мне было страшно прикоснуться к тебе, первый раз мне было страшно поцеловать тебя. Когда в первый раз ты поцеловал меня, мне было боязно полюбить тебя, сейчас, когда я люблю тебя, я боюсь тебя потерять. Знаешь, почему я так сильно тебя люблю? Просто иначе я не смогла бы. Ты – моя таблетка от повседневных неудач, ты помогаешь мне жить дальше, помогаешь морально и физически... Да что уж там, благодаря тебе я хочу просыпаться утром… Ты никогда не сможешь вырваться из моего сердца. Ты мой прекрасный принц, и я очень надеюсь на наше «долго и счастливо». Что-то подсказывает мне, что нам суждено быть вместе навсегда. Ты мой единственный и неповторимый. Я бы не хотела, чтобы кто-то другой стал отцом моих детей. Я не могу представить себе ни одного дня без тебя. Я люблю тебя. Я эгоистка, потому что хочу, чтобы ты всегда принадлежал только мне. Я влюбилась в тебя за миллион вещей, о которых ты даже не подозревала. Было бы безумием с моей стороны сказать тебе в этом сладком любовном послании, что ты – лучшее, что когда-либо случалось со мной или когда-либо случится? Только любовь к тебе окрашивает мир вокруг меня в яркие оттенки. Каждый раз, увидев твое имя на экране моего телефона, у меня перехватывает дыхание. Проснувшись сегодня утром, я внезапно осознала, что единственный особенный человек в моей жизни – это ты. Ты – мое счастье и радость. Ты мой любимый наркотик. Я просто без ума от тебя! Я не могу прожить без тебя и минуты, разве ты не видишь? Твое имя стало для меня синонимом слова «счастье». Любовь к тебе течет по моим венам и наполняет меня жизненной энергией. Я живу только для того, чтобы любить тебя.