Путин назвал условие проведения Года взаимных обменов с Южной Кореей

Влада Некрасова

Президент России Владимир Путин поздравил президента Кореи Мун Чжэ Ина с 30-й годовщиной установления дипломатических отношений, отметив, что Москва будет готова провести Год взаимных обменов с Южной Кореей при нормализации эпидемиологический обстановки, но пока это сделать нельзя, сообщила пресс-служба Кремля.

"Владимир Владимирович Путин с сожалением отметил, что пандемия коронавирусной инфекции не позволяет провести в намеченные сроки Год взаимных обменов, приуроченный к юбилею дипломатических отношений, подчеркнув готовность Москвы приступить к реализации намеченной программы Года по мере нормализации эпидемической обстановки", - говорится в сообщении.