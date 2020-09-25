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Россиян обязали присматривать за гостями-иностранцами

Россиян обязали присматривать за гостями-иностранцами

Тема: Какие законы вступают в силу


В течение ближайших шести лет за соблюдением иностранцем порядка пребывания в России должны будут следить пригласившие его граждане РФ, юрлица, органы госвласти и местного самоуправления, дипломатические представительства и отделения международных организаций.

Перечень мер контроля включен в постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 года № 1428 «О принимаемых приглашающей стороной мерах по обеспечению соблюдения приглашенным иностранным гражданином или лицом без гражданства порядка пребывания (проживания) в Российской Федерации», вступающее в силу 25 сентября.

В частности, необходимо обеспечить, чтобы заявленная цель въезда иностранца соответствовала фактически осуществляемой им деятельности. Если цель въезда рабочая, приглашающая сторона должна трудоустроить иностранного гражданина, учебная — организовать обучение, частная — поставить на миграционный учет.

Также приглашающие обязаны предоставить гостю свои доступные контактные данные для поддержания связи и реализовать оговоренные при приглашении гарантии материального, медицинского и жилищного обеспечения.

Приглашающая сторона обеспечивает своевременный выезд иностранца из страны. В случае потери контакта с приезжим она обязана уведомить об этом территориальный орган МВД.

Срок действия постановления — 6 лет со дня его вступления в силу.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в сентябре.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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