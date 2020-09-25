Россиянам, прилетающим в Италию на лечение, стали отказывать во въезде в страну

Алексей Вольцев

Росавиация довела до сведения россиян, планирующих вылет в Италию с целью лечения, что их могут не пустить на границе и аннулировать выданные визы. В стране ужесточили контроль за соблюдением требований по въезду в страну с целью лечения. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

ИТАЛИЯ ОТКРЫЛА ГРАНИЦЫ ДЛЯ РОССИЯН, ПРИЕЗЖАЮЩИХ С ЦЕЛЬЮ ЛЕЧЕНИЯ

У России и Италии пока не достигнуто соглашение о возобновлении авиасообщения. На последнем заседании комитета постоянных представителей ЕС было принято решение оставить без изменений список государств, с которыми странам сообщества разрешено открыть внешние границы. Россия в него пока не вошла.

Между тем премьер-министр Италии Джузеппе Конте внес 7 сентября изменения в указ о чрезвычайном положении, действующий в стране в связи с пандемией коронавируса. Теперь въезд на территорию Италии разрешен россиянам, которые находятся в «устойчивых эмоциональных отношениях» с итальянцами, даже если они не являются сожителями и их союз не закреплен законом.

Напомним также, что Италия разделила все страны на шесть категорий, для каждой из которых существуют разные правила въезда. Согласно декрету, Россия находится в списке E, и ее жителям разрешается приехать в Италию по особым причинам, включая работу, учебу, лечение, дела абсолютной срочности и возвращение на постоянное место жительства.

КАКАЯ КАТЕГОРИЯ РОССИЯН МОГУТ ПРИЕХАТЬ НА ЛЕЧЕНИЕ В ИТАЛИЮ

Прохождение курортного лечения в итальянских медучреждениях возможно при условии наличия у пациентов серьезных заболеваний, подтвержденных выданными документами (справками) и специальной визой.

Что касается выдаваемых пациентам приглашений, то рекомендуется обращаться в государственные медицинские учреждения (клиники) Италии. Приглашение должно быть подписано директором учреждения (главным врачом).

ПОЧЕМУ РОССИЯНАМ СТАЛИ ОТКАЗЫВАТЬ ВО ВЪЕЗДЕ В ИТАЛИЮ С ЦЕЛЬЮ ЛЕЧЕНИЯ

Как сообщает Росавиация, в последнее время россияне стали сталкиваться с проблемами на итальянской границе: им стали отказывать во въезде и аннулировать выданные визы. Происходит это с теми россиянами, кто не соблюдает необходимые требования должным образом.

Например, многие россияне едут в Италию с целью прохождения косметических и спа-процедур, физиотерапии, лечения методами гомеопатии, за услугами массажа и мануальной терапии. Также в пересечении итальянской границы будет отказано, если граждане прибыли на стоматологическое лечение. В Росавиации напомнили, что приехать в Италию в рамках разрешенных лечебных поездок имеют право лишь те, кто болен серьезно.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ НА ИТАЛЬЯНСКОЙ ГРАНИЦЕ

И даже в этом случае необходимо серьезно подойти к вопросу оформления необходимых документов. «Что касается выдаваемых пациентам приглашений, то рекомендуется обращаться в государственные медицинские учреждения (клиники) Италии. Приглашение должно быть подписано директором учреждения (главным врачом). Не рекомендуется обращаться в малоизвестные частные клиники, за услугами частнопрактикующих итальянских врачей и прибегать к услугам фирм-посредников, выдающих какие-либо приглашения (справки)», - сообщает Росавиация.

Кроме того, во избежание любых задержек или отказа во въезде со стороны пограничных служб Италии российские граждане, планирующие выезды за рубеж с целью прохождения лечения в итальянских клиниках, должны правильно оформлять необходимые проездные документы. Необходимо в установленном порядке получать в консульских отделах заграничных учреждений Итальянской Республики в Российской Федерации специальные визы категории «Лечение», выдаваемые со сроком действия до одного года (после получения визы категории «Лечение» ранее выданные шенгенские визы аннулируются).

Будет усилен контроль за выполнением требований и на вылете из России.

«Доводим до сведения авиакомпаний, выполняющих разовые полеты в пункты на территории Италии, о необходимости при посадке пассажиров на борт проведения усиленного контроля за наличием у пассажиров разрешающих проездных документов, виз категории «Лечение», приглашений от медицинских учреждений и иных документов, подтверждающих намерение пройти курс лечения в итальянских клиниках», - говорится в сообщении Росавиации.