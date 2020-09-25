Российские летчики выразили соболезнования из-за катастрофы на Украине

Влада Некрасова

Начальник российской Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина генерал-полковник Геннадий Зибров выразил соболезнования в связи с катастрофой Ан-26 под Харьковом.

В пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-26. По данным МВД Украины, на борту находились 28 человек: 21 курсант и семь членов экипажа. По последним данным, 22 человека погибли, двое травмированы, судьба еще четверых остается неизвестной.