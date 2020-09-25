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Росстат рассказал о росте цен на бензин

Росстат рассказал о росте цен на бензин
Средняя розничная цена на бензин в России с 14 по 20 сентября выросла на 1 копейку по сравнению с предыдущей неделей - до 45,75 рубля за литр, а на дизельное топливо - снизилась на 2 копейки, до 48,02 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата.

При этом, по данным статистического ведомства, к 21 сентября средняя розничная цена на бензин марки Аи-92 осталась на уровне 43,16 рубля за литр, Аи-95 - на уровне 46,93 рубля за литр, а бензин Аи-98 подорожал на 7 копеек, до 53,06 рубля за литр.

Рост цен на автомобильный бензин за эту неделю был отмечен в 19 центрах субъектов РФ, более всего он подорожал во Владивостоке и Грозном – на 0,5%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в шести центрах субъектов РФ, более всего в Костроме – на 0,2%.


Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин не изменились.

При этом производство бензина в РФ с 14 по 20 сентября увеличилось на 0,9% по сравнению с предыдущей неделей, до 766,2 тысячи тонн, а дизтоплива - снизилось на 1,5%, до 1,467 миллиона тонн.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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