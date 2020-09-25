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Санкт-Петербург подарит в День туризма бесплатные экскурсии, шоу и билеты в музеи

Санкт-Петербург подарит в День туризма бесплатные экскурсии, шоу и билеты в музеи

26 и 27 сентября в Санкт-Петербурге пройдут праздничные мероприятия в честь Международного дня туризма. В эти дни город на Неве подарит своим жителям и гостям бесплатные экскурсии, праздничные шоу и посещение популярных музеев.

В этом году в Санкт-Петербурге решили отметить День туризма масштабной акцией, посвященной рестарту, восстановлению туризма. 26 и 27 сентября станут днями открытых дверей в одном из самых популярных у туристов городе России.

Как рассказал председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, в рамках акции жители и гости Петербурга смогут бесплатно посетить многие музеи города, принять участие в масштабных шоу и интересных экскурсиях.

«Идею все активно поддержали, предложили много бесплатных экскурсий и других вариантов, к акции уже присоединились судовладельцы - организаторы водных экскурсий, операторы городских автобусных обзорных экскурсий на двухэтажных автобусах, музеи города, креативные общественные пространства, гостиницы, турфирмы и даже промышленные предприятия», - сообщил Сергей Корнеев.

26 сентября планируется проведение пеших экскурсий в рамках городского проекта «Петербургский калейдоскоп», экскурсии на двухэтажных автобусах. Жители и гости города смогут бесплатно посетить музей «Нарвская Застава», музей-макет «Петровская Акватория», президентскую библиотеку, монумент героическим защитникам Ленинграда, Планетарий №1.

27 сентября будет предложено участие в экскурсиях на речных трамваях, двухэтажных автобусах, ретро-транспорте. Свои двери для посетителей в этот день откроют 8 музеев, среди которых Форт «Константин», музей мостов, музей истории Кронштадта и др. Можно будет принять участие в мастер-классах, покататься по городу на велосипеде от компании «ВелоДрайв», посетить ЛабиринтУм» и Никольские Ряды.

Также в День туризма (27 сентября) в городе пройдут красочные шоу: звуковое шоу «Поющие мосты», закрытие водного сезона «SUP-серферов», пиротехническое Флайборд-шоу, праздничный салют на воде с участием гидроциклистов и т.д.

Не оставят без внимания и любителей гастрономического отдыха. С 26 по 27 сентября в городе пройдет гастрономический фестиваль Visit Petersburg. Рестораны представят специальное сет-меню или блюдо на тему «Туризм. Новый подход к гастрономии».

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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