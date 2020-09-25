Сенатор Грэм: источник компромата на Трампа мог быть "российским агентом"

Алексей Вольцев

Сенатор США Линдси Грэм назвал человека, ставшего источником досье с компроматом на Дональда Трампа, "возможным российским агентом".

"Сегодня глава комитета по судебным делам Линдси Грэм публикует письмо от генпрокурора Уильяма Барра и рассекреченный краткий отчет ФБР, который показывает, что основной источник Кристофера Стила был возможным российским агентом и в прошлом был объектом контрразведывательного расследования ФБР", - говорится в письменном заявлении офиса сенатора.

В опубликованных документах не сказано, что источник был "российским агентом", но подтверждается, что в 2009-2011 году ФБР вело против него расследование и установило, что этот человек "в 2006 году контактировал с российским посольством и известными нам офицерами российской разведки". Была обнаружена также другая "порочащая" информация об этом человеке — какая именно, ФБР не сообщает.

FISA о слежке за иностранными гражданами.

Ранее независимый генеральный инспектор минюста уже раскритиковал ФБР за использование ненадежных источников в виде досье Стила для оправдания слежки за американскими гражданами. Грэм настаивает, что сотрудники ФБР должны понести за это ответственность.