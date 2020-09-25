Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Сенатор Грэм: источник компромата на Трампа мог быть "российским агентом"

Сенатор Грэм: источник компромата на Трампа мог быть "российским агентом"

Сенатор Грэм: источник компромата на Трампа мог быть "российским агентом"
Сенатор США Линдси Грэм назвал человека, ставшего источником досье с компроматом на Дональда Трампа, "возможным российским агентом".

"Сегодня глава комитета по судебным делам Линдси Грэм публикует письмо от генпрокурора Уильяма Барра и рассекреченный краткий отчет ФБР, который показывает, что основной источник Кристофера Стила был возможным российским агентом и в прошлом был объектом контрразведывательного расследования ФБР", - говорится в письменном заявлении офиса сенатора.

В опубликованных документах не сказано, что источник был "российским агентом", но подтверждается, что в 2009-2011 году ФБР вело против него расследование и установило, что этот человек "в 2006 году контактировал с российским посольством и известными нам офицерами российской разведки". Была обнаружена также другая "порочащая" информация об этом человеке — какая именно, ФБР не сообщает.


FISA о слежке за иностранными гражданами.

Ранее независимый генеральный инспектор минюста уже раскритиковал ФБР за использование ненадежных источников в виде досье Стила для оправдания слежки за американскими гражданами. Грэм настаивает, что сотрудники ФБР должны понести за это ответственность.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

СМИ: Паттинсон, Коллинз и Макгрегор станут ведущими грандиозного концерта
СМИ: Паттинсон, Коллинз и Макгрегор станут ведущими грандиозного
Женский гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года
Женский гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года
Сенатор Грэм: источник компромата на Трампа мог быть "российским агентом"
Сенатор Грэм: источник компромата на Трампа мог быть "российским
В США сенаторы предлагают принять санкции против России из-за Навального
В США сенаторы предлагают принять санкции против России из-за
Плющенко ответил на критику директора "Самбо-70" фразой из "Жмурок"
Плющенко ответил на критику директора "Самбо-70" фразой из "Жмурок"
В кабмине рассказали о готовящейся всероссийской реновации
В кабмине рассказали о готовящейся всероссийской реновации
Росстат рассказал о росте цен на бензин
Росстат рассказал о росте цен на бензин
Ситуация по Covid-19 в Москве ухудшается, ограничения могут вернуть
Ситуация по Covid-19 в Москве ухудшается, ограничения могут вернуть
Александра Маринина: автор книги не должен вмешиваться в съемки
Александра Маринина: автор книги не должен вмешиваться в съемки
Гороскоп Василисы Володиной на октябрь 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на октябрь 2020 года
Ростовский губернатор пообещал быстро реагировать на запросы жителей
Ростовский губернатор пообещал быстро реагировать на запросы жителей
Sotheby's проведут аукцион с самыми редкими кроссовками Nike
Sotheby's проведут аукцион с самыми редкими кроссовками Nike

Топ на сегодня

Мариинский театр представит премьеру балета Ратманского "Семь сонат"
Мариинский театр представит премьеру балета Ратманского "Семь сонат"
Песков рассказал о формате мероприятий с участием Путина
Песков рассказал о формате мероприятий с участием Путина
В США сняли на видео спасение лошади с помощью вертолета
В США сняли на видео спасение лошади с помощью вертолета
1 октября стартует всероссийский конкурс для классных руководителей
1 октября стартует всероссийский конкурс для классных руководителей
«Центрально-европейское единство» без Украины: Визит Сийярто в Закарпатье
«Центрально-европейское единство» без Украины: Визит Сийярто

Еще по теме

Трампу сломают крылья: дружбы с Россией не будет
Американский сенатор призвал Трампа бросить Путину вызов
В конце декабря в Украину с визитом приедут американские сенаторы
В США призывают к убийству Башара Асада