Сиенна Миллер и Мишель Докери снимутся в "Анатомии скандала"

Лидия Мартынова

. Сиенна Миллер ("Самый громкий голос"), Мишель Докери ("Аббатство Даунтон") и Руперт Френд ("Молодая Виктория") примут участие в сериале "Анатомия скандала" на Netflix, сообщает Deadline.

Шоураннеры и сценаристы проекта Дэвид Келли ("Большая маленькая ложь") и Меллисса Джеймс Гибсон ("Карточный домик"). Режиссер – С. Дж. Кларксон ("Доктор Хаус", "Декстер").

В основе шестисерийного шоу одноименный бестселлер Сары Воан, вышедший в 2017 году. В нем рассказывается об амбициозном политике (Френд), которого обвиняют в изнасиловании. Его жена и мать его двоих детей (Миллер) уверена в невиновности мужа, но "стальная леди" прокурор (Докери), специализирующаяся на расследовании сексуальных преступлений, полна решимости доказать обратное.

Не исключено, что следующие сезоны шоу будут посвящены другим скандалам.