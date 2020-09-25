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Сиенна Миллер и Мишель Докери снимутся в "Анатомии скандала"

Сиенна Миллер и Мишель Докери снимутся в "Анатомии скандала"
. Сиенна Миллер ("Самый громкий голос"), Мишель Докери ("Аббатство Даунтон") и Руперт Френд ("Молодая Виктория") примут участие в сериале "Анатомия скандала" на Netflix, сообщает Deadline.

Шоураннеры и сценаристы проекта Дэвид Келли ("Большая маленькая ложь") и Меллисса Джеймс Гибсон ("Карточный домик"). Режиссер – С. Дж. Кларксон ("Доктор Хаус", "Декстер").

В основе шестисерийного шоу одноименный бестселлер Сары Воан, вышедший в 2017 году. В нем рассказывается об амбициозном политике (Френд), которого обвиняют в изнасиловании. Его жена и мать его двоих детей (Миллер) уверена в невиновности мужа, но "стальная леди" прокурор (Докери), специализирующаяся на расследовании сексуальных преступлений, полна решимости доказать обратное.


Не исключено, что следующие сезоны шоу будут посвящены другим скандалам.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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