Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Ситуация по Covid-19 в Москве ухудшается, ограничения могут вернуть

Ситуация по Covid-19 в Москве ухудшается, ограничения могут вернуть

Ситуация по Covid-19 в Москве ухудшается, ограничения могут вернуть

Московские власти обсуждают возможность возвращения некоторых ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в осенний период. Об этом сообщили источники РБК, близкие к столичной мэрии.

В частности, власти столицы не исключают введения карантина для наиболее уязвимых к Covid-19 групп населения — пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Конкретные решения еще не приняты, детали возможных ограничений обсуждаются. Сейчас, по словам собеседников издания, мэрия разрабатывает указ о введении этих мер.

Тем временем, мэр Сергей Собянин сказал в эфире телеканала «Россия 1», что ситуация в городе по коронавирусу ухудшается.

«Помимо выявляемости, мы видим и серьезный рост госпитализаций. Это уже совсем не шутки», — сказал он.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, стало известно, что Собянин обратился к крупнейшим компаниям с предложением вернуть часть сотрудников на удаленку. Об этом говорится в письмах столичного мэра, отправленных на имя главы Сбербанка Германа Грефа, главы «Ростеха» Сергея Чемезова и гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Росстат рассказал о росте цен на бензин
Росстат рассказал о росте цен на бензин
Ситуация по Covid-19 в Москве ухудшается, ограничения могут вернуть
Ситуация по Covid-19 в Москве ухудшается, ограничения могут вернуть
Александра Маринина: автор книги не должен вмешиваться в съемки
Александра Маринина: автор книги не должен вмешиваться в съемки
Гороскоп Василисы Володиной на октябрь 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на октябрь 2020 года
Ростовский губернатор пообещал быстро реагировать на запросы жителей
Ростовский губернатор пообещал быстро реагировать на запросы жителей
Sotheby's проведут аукцион с самыми редкими кроссовками Nike
Sotheby's проведут аукцион с самыми редкими кроссовками Nike
В Подмосковье в этом году бесплатное горячее питание в школах стали получать 415 тысяч детей
В Подмосковье в этом году бесплатное горячее питание в школах стали
Яна Рудковская о воспитании Гном Гномыча, ссорах с Евгением Плющенко и скандале с Ритой Дакотой
Яна Рудковская о воспитании Гном Гномыча, ссорах с Евгением Плющенко
Студенты СКФУ и Абхазского госуниверситета получат дипломы обоих вузов
Студенты СКФУ и Абхазского госуниверситета получат дипломы обоих вузов
Во Франции начали расследовать утечку разговора Макрона и Путина
Во Франции начали расследовать утечку разговора Макрона и Путина
Перелетал Польшу. Российский Су-27 засек у границы бомбардировщик ВВС США
Перелетал Польшу. Российский Су-27 засек у границы бомбардировщик ВВС
IBU отстранил биатлонистов Глазырину и Лапшина из-за допинга
IBU отстранил биатлонистов Глазырину и Лапшина из-за допинга

Топ на сегодня

Песков рассказал о формате мероприятий с участием Путина
Песков рассказал о формате мероприятий с участием Путина
Китайские АРМИ собрали 7 млн юаней на день рождения Тэхёна из BTS!
Китайские АРМИ собрали 7 млн юаней на день рождения Тэхёна из BTS!
В 2021 году на организацию питания для школьников должно быть направлено более 40 млрд рублей – Владимир Путин
В 2021 году на организацию питания для школьников должно быть
В США сняли на видео спасение лошади с помощью вертолета
В США сняли на видео спасение лошади с помощью вертолета
Мариинский театр представит премьеру балета Ратманского "Семь сонат"
Мариинский театр представит премьеру балета Ратманского "Семь сонат"

Еще по теме

Собянин пообещал, что в Москве не будет новых ограничений из-за Covid-19
Сергей Собянин: Москва достигла минимума по заболеваемости COVID-19
В Москве пообещали радикально ослабить ограничения на следующей неделе
Собянин призвал москвичей привыкать к нормальной жизни