Ситуация по Covid-19 в Москве ухудшается, ограничения могут вернуть

Анастасия Иванова

Московские власти обсуждают возможность возвращения некоторых ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в осенний период. Об этом сообщили источники РБК, близкие к столичной мэрии.

В частности, власти столицы не исключают введения карантина для наиболее уязвимых к Covid-19 групп населения — пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Конкретные решения еще не приняты, детали возможных ограничений обсуждаются. Сейчас, по словам собеседников издания, мэрия разрабатывает указ о введении этих мер.

Тем временем, мэр Сергей Собянин сказал в эфире телеканала «Россия 1», что ситуация в городе по коронавирусу ухудшается.

«Помимо выявляемости, мы видим и серьезный рост госпитализаций. Это уже совсем не шутки», — сказал он.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, стало известно, что Собянин обратился к крупнейшим компаниям с предложением вернуть часть сотрудников на удаленку. Об этом говорится в письмах столичного мэра, отправленных на имя главы Сбербанка Германа Грефа, главы «Ростеха» Сергея Чемезова и гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа.