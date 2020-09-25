Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах

Влада Некрасова

Уборщица Марина Удгодская, победившая на выборах главы сельского поселения в Костромской области, рассказала РЕН ТВ о своих планах.

Женщину, которая убиралась в здании администрации, избрали главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района, хотя сама она призналась, что была лишь техническим кандидатом и должна была просто создать видимость конкуренции на выборах действующему главе поселения.

По словам Удгодской, она приняла результаты голосования с хорошими чувствами. "Появится больше возможностей. Для местных жителей. Много чего планируем", - заявила она.

Избранный глава поселения пояснила, что займется чисткой сильно заросшей местной речки, детскими площадками и дорогами. При этом она отметила, что в ее команде останутся те люди, которые работали при прежней администрации.