Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Слуцкий оценил идею США ввести санкции против России из-за Навального

Слуцкий оценил идею США ввести санкции против России из-за Навального

Слуцкий оценил идею США ввести санкции против России из-за Навального
Инициатива сенаторов США ввести очередные санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным - часть стратегии по подрыву "Северного потока — 2" и дальнейшего сдерживания РФ, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее в релизе на сайте сенатора Марко Рубио сообщалось, что группа сенаторов США внесла законопроект о санкциях против РФ по ситуации с Навальным. Перспективы законопроекта неясны - для того, чтобы он стал законом, его должны поддержать сенат и палата представителей и подписать президент США. Также законопроект требует от администрации США отчитаться перед конгрессом о том, что ей известно о финансах президента России Владимира Путина и его окружения.


"Инициатива сенаторов о введении очередных антироссийских санкций из-за якобы отравления Навального является частью стратегии по подрыву проекта "Северный поток — 2", а также дальнейшего сдерживания России путем вмешательства во внутренние дела нашей страны", - сказал Слуцкий журналистам.

При этом, отметил депутат, поражает ряд моментов: оказывается, "американские сенаторы считают себя вправе требовать отчета о финансовых делах президента РФ и его ближайшего окружения, включая членов семьи". "При этом они забывают, что глава российского государства подотчетен исключительно гражданам РФ, которые его выбрали на эту должность, а не американской администрации. Это грубое вторжение в сферу явно не своей компетенции", - добавил он.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Слуцкий оценил идею США ввести санкции против России из-за Навального
Слуцкий оценил идею США ввести санкции против России из-за Навального
ММОМА и Еврейский музей и центр толерантности представляют проект по профориентации для подростков
ММОМА и Еврейский музей и центр толерантности представляют проект по
В Псковской области открыли горячую линию для родителей по контролю за качеством горячего питания в школах
В Псковской области открыли горячую линию для родителей по контролю
В Москве подвели итоги VI Всероссийской олимпиады вожатых
В Москве подвели итоги VI Всероссийской олимпиады вожатых
Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года
Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года
Сбербанк выплатит рекордные дивиденды за 2019 год
Сбербанк выплатит рекордные дивиденды за 2019 год
Польша не намерена разрывать дипломатические отношения с Белоруссией
Польша не намерена разрывать дипломатические отношения с Белоруссией
Британия и ЕС не признали легитимность Лукашенко
Британия и ЕС не признали легитимность Лукашенко
Бахрушинский музей открыл выставку к 155-летнему юбилею его основателя
Бахрушинский музей открыл выставку к 155-летнему юбилею его основателя
ЦУМ оштрафовали на 1 миллион рублей за нарушение масочного режима
ЦУМ оштрафовали на 1 миллион рублей за нарушение масочного режима
Почему Чонгук обращается к Тэхёну на «Вы»?
Почему Чонгук обращается к Тэхёну на «Вы»?
«Мы отдалились», — Чонгук рассказывает, как изменилась его дружба с Ви
«Мы отдалились», — Чонгук рассказывает, как изменилась его дружба с Ви

Топ на сегодня

Дело чести для ФРГ. Лавров призвал не переживать насчет "Севпотока-2"
Дело чести для ФРГ. Лавров призвал не переживать насчет "Севпотока-2"
Как научиться не накручивать себя: меняем энергетику с отрицательной на положительную
Как научиться не накручивать себя: меняем энергетику с отрицательной
Миссия Польши: полонизировать и ликвидировать Белоруссию — мнение
Миссия Польши: полонизировать и ликвидировать Белоруссию — мнение
Путин призвал губернаторов не подводить избирателей
Путин призвал губернаторов не подводить избирателей
Sotheby's проведут аукцион с самыми редкими кроссовками Nike
Sotheby's проведут аукцион с самыми редкими кроссовками Nike

Еще по теме

Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального
В США сенаторы предлагают принять санкции против России из-за Навального
Слуцкий назвал решение не высылать американских дипломатов из России мудрым
В России отреагировали на срыв другом Трампа санкций против «Северного потока-2»