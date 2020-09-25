Слуцкий оценил идею США ввести санкции против России из-за Навального

Анастасия Иванова

Инициатива сенаторов США ввести очередные санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным - часть стратегии по подрыву "Северного потока — 2" и дальнейшего сдерживания РФ, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее в релизе на сайте сенатора Марко Рубио сообщалось, что группа сенаторов США внесла законопроект о санкциях против РФ по ситуации с Навальным. Перспективы законопроекта неясны - для того, чтобы он стал законом, его должны поддержать сенат и палата представителей и подписать президент США. Также законопроект требует от администрации США отчитаться перед конгрессом о том, что ей известно о финансах президента России Владимира Путина и его окружения.





"Инициатива сенаторов о введении очередных антироссийских санкций из-за якобы отравления Навального является частью стратегии по подрыву проекта "Северный поток — 2", а также дальнейшего сдерживания России путем вмешательства во внутренние дела нашей страны", - сказал Слуцкий журналистам.

При этом, отметил депутат, поражает ряд моментов: оказывается, "американские сенаторы считают себя вправе требовать отчета о финансовых делах президента РФ и его ближайшего окружения, включая членов семьи". "При этом они забывают, что глава российского государства подотчетен исключительно гражданам РФ, которые его выбрали на эту должность, а не американской администрации. Это грубое вторжение в сферу явно не своей компетенции", - добавил он.