СМИ: Паттинсон, Коллинз и Макгрегор станут ведущими грандиозного концерта

Лидия Мартынова

. СМИ узнали, что актеры Роберт Паттинсон, Лили Коллинз и Юэн Макгрегор проведут виртуальный благотворительный концерт Virtual GO, чтобы собрать средства для помощи в борьбе с COVID-19, сообщает People.





"Я благодарен за то, что мы все еще можем объединиться виртуально, чтобы помочь собрать средства и поддержать семьи и детей во всем мире", — цитирует Роберта Паттинсона People.

По информации издания, в шоу, которое состоится 24-го октября на сайте некоммерческой организации GO Campaign, примут участие рок-группа Haim, певицы Джудит Хилл, Кэтрин Макфи, музыкант Дэвид Фостер и другие.

Эксклюзивный номер также покажет и Юэн Макгрегор. Ожидается, что он выступит с подругой актрисой Мэри Элизабет Уинстэд.

Все средства, собранные на гала-вечере, будут переданы GO Campaign.