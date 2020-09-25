«Смогу простить лет через 10»: Оксана Самойлова честно об изменах Джигана

Лидия Мартынова

После того, как Оксана Самойлова публично рассказала об изменах своего мужа, на девушку посыпался шквал вопросов. Многие фолловеры Оксаны в сети были уверены, что девушка примет решение уйти от Джигана, но Самойлова шокировала их своим поведением.

Она приняла решение остаться с мужем, несмотря на всю причиненную ей боль, ради детей и спасения семьи. Но простить измены супруга Оксана пока не смогла.

«Простить и пытаться простить… Я пока в пути. Думаю, это гораздо сложнее, чем уйти. Через пару лет я смогу ответить»,

– написала звезда в своем Instagram.

Девушка также отказалась делиться с подписчиками подробностями о том, что же на самом деле произошло в Майами. Самойлова написала, что самое главное, что случилось с ними в этот момент – это рождения сына.

«Если я и расскажу об этом, то лет через десять»,

– коротко ответила она.Подпишись на нас в Яндекс Новости