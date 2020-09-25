Стартует Всероссийский конкурс «ПРО Образование 2020»

Лидия Мартынова

Минпросвещения России объявляет о старте Всероссийского конкурса образовательной журналистики «ПРО Образование 2020», сообщает пресс-служба ведомства.

Цель конкурса – поощрение, сбор и распространение лучшего опыта освещения проектов, модернизирующих и развивающих систему образования, а также поддержка журналистов, участвующих в продвижении и популяризации темы образования.

Конкурс проводится более десяти лет. За это время он стал главным событием образовательной журналистики страны. Почётные награды получили сотни журналистов из всех регионов страны – от Калининграда до Южно-Сахалинска и от Архангельска до Дербента.

В этом году конкурсные работы принимаются в следующих номинациях:

• «Блоги и сообщества ПРО Образование, на которые стоит подписаться»;

• «Работники образовательных организаций, пишущие ПРО Образование, на которых стоит обратить внимание»;

• «Журналисты, делающие материалы ПРО Образование, которым стоит доверять»;

• «Школьники и студенты, публикующие материалы ПРО Образование, которые стоит прочитать взрослым»;

• «Интернет-сайты ПРО Образование, которые стоит регулярно читать»;

• «Печатные или электронные СМИ, публикующие материалы ПРО Образование, которые стоит читать»;

• «Телевизионные СМИ, создающие материалы ПРО Образование, которые стоит смотреть»;

• «Радиовещание ПРО Образование, которое стоит слушать»;

• «Лучшие публикации ПРО среднее профессиональное образование»;

• «Медиаресурсы ПРО Образование, которые выбирают сами школьники».

Конкурсные заявки принимаются в специальном разделе официального сайта Министерства просвещения Российской Федерации.

Приём заявок продлится до 25 октября.

Оценивать работы конкурсантов будет Экспертный совет, в состав которого войдут как профессиональные журналисты, так и обычные школьники, показавшие высокие результаты в различных проектах. Учащиеся оценят заявки в номинации «Медиаресурсы ПРО образование, которые выбирают сами школьники».

Имена лауреатов конкурса объявят 12 ноября на торжественной церемонии награждения в Москве.

Всероссийский конкурс «ПРО Образование» – площадка открытого диалога Министерства просвещения с профессиональными журналистскими коллективами, а также инструмент выражения общественного признания региональных и федеральных средств массовой информации, журналистов, блогеров, работников общего, среднего профессионального и дополнительного образования за выдающиеся заслуги и существенный вклад в области освещения и популяризации образования.