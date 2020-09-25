Свекла и кефир — 5 полезных эффектов для похудения на 1 кг за одну ночь

Алексей Вольцев

Свёкла по доступности потребления и по пользе применения среди овощей занимает не последнее место. Питательность и низкая калорийность корнеплода известна с древних времен и слава о ее пользе для организма передавалась из поколения в поколение. Благодаря своим свойствам: неприхотливости выращивания, способности не терять витамины при длительном хранении и содержанию всего 47 ккал в 100 граммах.

Свёкла содержит большое количество клетчатки и в сочетании с кефиром постепенно разбухает, долго, тщательно перевариваясь в желудке захватывает скопившиеся там токсины. При малом содержании калорий в обоих продуктах провоцируется усиление работы ЖКХ, затрата внутренней энергии организма. Происходит быстрая потеря веса уже утром, что бывает важным к определенной дате.

Специфичность сладковатого вкуса свекольных блюд не всем нравится, а зря ведь в сочетании с кефиром такой овощ кладезь полезных элементов и свойств. В свекле содержатся:

большое количество полезных сахарозов;окислитель вредных жировых клеток – биотин;природный антиоксидант – куркумин;регуляторы функционирование ЖКХ – яблочная, щавелевая и другие аминокислоты;нормализатор работы щитовидной железы — йод;минеральные синтезаторы состава витамина B12 — элементы калия, кальция, кобальта;кроветворный помощник организма – фолиевая кислота;необходимый для зрения — витамин A.





Разовое употребление на ночь вареной свеклы плюс капля любого растительного масла в сочетании с кефиром окажут организму 5 полезных эффектов. В течении одного позднего приема удается похудеть на 1 кг благодаря следующему:

Запуску процесса разгона метаболизма, приводящего к активизации обмена веществ.Очищение печени и полное усвоение белка происходит за счет вывода из организма шлаков и токсинов.Выработанный антиоксидант сокращает образование новых жировых клеток.Снизится отечность тела за счет вывода лишней скопившейся жидкости.Способствует мягкому слабительному действию при хроническом запоре.

Разовое употребление вареной свеклы незаменимо по воздействию на организм. Она очистит тело, повысит выносливость, а главное способствует похудению на 1 кг за одну ночь. Употреблять продукт советуют перед сном, маленькими порциями и запивая небольшими глотками кефира.

Внимание! Отмечают вред вареной свеклы, содержащей большое количество натуральных сахаров для людей, страдающих диабетом и мочекаменной болезнью.